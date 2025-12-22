Еще 10 участков изымают для строительства обхода Балахны Экономика

Фото: Александр Воложанин

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области приняло решение об изъятии еще десяти земельных участков для для строительства обхода Балахны и Заволжья. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Распоряжение предусматривает выплату компенсации правообладателям изымаемых участков в соответствии с действующим гражданским и земельным законодательством. Изъятие проводится по ходатайству ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", реализующего проект. В случае отказа от добровольного подписания соглашений предусмотрено обращение в суд для принудительного изъятия. Компенсации будут выплачены за счет средств областного бюджета.

В перечень изымаемых попали участки в районе рабочего поселка Малое Козино, поселка Совхозный, деревни Галкино, садоводческих товариществ "Мебельщик" и "Мебельщик-1", а также в границах Балахны и рабочего поселка Гидроторф. Их площадь варьируется от 28 до 1117 кв. метров. Земли относятся к различным категориям: от сельхозназначения до территорий общего пользования и транспортной инфраструктуры.

Среди правообладателей — частные лица, юридические лица, а также арендаторы. В частности, один из участков арендуется ПАО "МРСК Центра и Приволжья", а еще один — ООО "Балахнинская ТЭЦ-1".

Ранее сообщалось об изъятии 26 земельных участков в Балахнинском районе, принадлежащих одному собственнику.

Напомним, первый участок балахнинского обхода был введен в эксплуатацию ещё в 2008 году. Для завершения проекта необходимо построить 24,6 км дороги и возвести семь мостов. Положительное заключение государственной экспертизы проект получил в 2020 году.

В 2023 году Нижегородская область подала заявку на федеральный грант в размере 22,06 млрд рублей. Начать строительство планировали в 2024 году. В апреле 2025 года стало известно, что правительство России утвердило финансирование в объеме 900 млн рублей на период 2028-2030 годов. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2036 год.

Также стало известно, что общая стоимость проекта выросла до 30 млрд рублей. Власти рассматривают возможность привлечения частных инвесторов.