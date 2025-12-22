Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 декабря 2025 14:00Еще 10 участков изымают для строительства обхода Балахны
22 декабря 2025 13:27ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии
22 декабря 2025 12:00Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской
22 декабря 2025 10:06Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя
22 декабря 2025 08:31Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года
21 декабря 2025 18:49Проект металлоломной компании ОМК признан проектом года в национальном конкурсе "1С"
21 декабря 2025 17:43Стало известно, насколько выросла зарплата у нижегородцев за год
21 декабря 2025 14:17Инвестору выдали разрешение на стройку научного центра в Ленинском районе
20 декабря 2025 15:52Нижегородская юрфирма купила Иглинский весовой завод за 30,9 млн рублей
19 декабря 2025 17:19Нижегородский производитель автодеталей увеличил выработку на 28% благодаря участию в федпроекте
Экономика

ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии

22 декабря 2025 13:27 Экономика
ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии

Фото: ОМК/ Вячеслав Хабаров

Объединённая металлургическая компания (ОМК) и Университет науки и технологий "МИСИС" договорились о долгосрочном стратегическом партнёрстве в области научных разработок. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на период с 2026 по 2030 год.

В рамках пятилетней программы предусмотрено 18 направлений работы. Они охватывают контроль качества продукции, развитие новых технологических решений в металлургии — от процессов выплавки стали до производства проката из пористых материалов.

Одним из ключевых направлений станет внедрение роботизированных систем с машинным зрением на производственных площадках ОМК. Эти технологии позволят минимизировать влияние человеческого фактора и повысят надёжность производственных процессов и поставок.

В компании подчёркивают, что "МИСИС" является для ОМК базовым научным партнёром — сотрудничество продолжается уже более двух десятилетий.

Среди наиболее значимых совместных достижений — разработка технологии изготовления бесшовных труб с повышенной устойчивостью к коррозии. Они предназначены для эксплуатации в сложных условиях нефтедобычи, в том числе при горизонтальном и наклонном бурении. За этот проект команды ОМК и "МИСИС" были удостоены золотой медали на Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2025".

Кроме того, партнёры активно взаимодействуют в подготовке инженерных специалистов для российской промышленности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных