ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии Экономика

Фото: ОМК/ Вячеслав Хабаров

Объединённая металлургическая компания (ОМК) и Университет науки и технологий "МИСИС" договорились о долгосрочном стратегическом партнёрстве в области научных разработок. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на период с 2026 по 2030 год.

В рамках пятилетней программы предусмотрено 18 направлений работы. Они охватывают контроль качества продукции, развитие новых технологических решений в металлургии — от процессов выплавки стали до производства проката из пористых материалов.

Одним из ключевых направлений станет внедрение роботизированных систем с машинным зрением на производственных площадках ОМК. Эти технологии позволят минимизировать влияние человеческого фактора и повысят надёжность производственных процессов и поставок.

В компании подчёркивают, что "МИСИС" является для ОМК базовым научным партнёром — сотрудничество продолжается уже более двух десятилетий.

Среди наиболее значимых совместных достижений — разработка технологии изготовления бесшовных труб с повышенной устойчивостью к коррозии. Они предназначены для эксплуатации в сложных условиях нефтедобычи, в том числе при горизонтальном и наклонном бурении. За этот проект команды ОМК и "МИСИС" были удостоены золотой медали на Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2025".

Кроме того, партнёры активно взаимодействуют в подготовке инженерных специалистов для российской промышленности.