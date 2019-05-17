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Общество

Нижегородское минсоцполитики приобретет квартиры для детей-сирот

23 мая 2019 17:52  [126] Общество

Министерство социальной политики Нижегородской области приобретет квартиры для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Аукционы на покупку жилья объявлены на 16, 17 и 20 мая 2019 года. Планируется приобретение 32 жилых помещений на вторичном рынке. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 18 июня 2019 года.

В целом с 27 по 30 мая планируется объявление аукционов на приобретение 81 жилого помещения путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Начальная максимальная цена контракта составит чуть более 2 млн рублей.

Как отметил министр социальной политики региона Алексей Исаев, "жилье должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям, а площадь квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров".

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к приобретаемым квартирам, об условиях проведения аукциона, проект государственного контракта размещается в единой информационной системе в сфере закупок.

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