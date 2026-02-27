Жители Нижегородской области переплатили более 1 млн рублей за воду Общество

В городе Богородск Нижегородской области местные жители необоснованно вносили платежи за коммунальные услуги по водоснабжению, хотя вода фактически отсутствовала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что в домах богородчан длительное время не было водоснабжения из-за аварий на трубопроводах. При этом сроки устранения неполадок нарушались из-за задержки ремонтных работ.

В результате вмешательства прокуратуры руководитель ресурсоснабжающей организации дважды понес административную ответственность. Всем пострадавшим гражданам произведен перерасчет платежей на общую сумму более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде жители одного из домов по улице Родионова переплатили почти 2,5 млн рублей за отопление. А в Городце установлен факт переплаты студентами колледжа за общежитие в 12,5 раза.