Партийный десант "Единой России" проверил безопасность крыш в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На фоне обильных снегопадов, почти вдвое превысивших норму, активисты "Единой России" совместно с Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области провели рейд по контролю за состоянием крыш. Проверка состоялась в рамках партийного десанта. Особое внимание уделили выявлению и устранению опасных образований — сосулек, наледи и снежных навесов, которые могут угрожать безопасности людей.

Мероприятие прошло при участии председателя комитета Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимира Беспалова, а также начальников Нагорного и Заречного отделов Госжилинспекции Максима Картунова и Руслана Черемискина. Рейд охватил адреса в Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

"Сегодня мы вместе с Государственной жилищной инспекцией проводим проверку наличия наледи и снежных навесов на многоквартирных домах, которые могут угрожать жителям — упасть перед подъездом, на проезжую часть или тротуар. По ряду адресов действительно есть ситуации, требующие срочного принятия мер. Мы проговорили с управляющими компаниями, они должны приступить к ликвидации угроз сегодня. Обязательно проверим исполнение на следующей неделе. Что касается общей ситуации, Госжилинспекция с января практически без выходных контролирует работу управляющих организаций по уборке снега, очистке тротуаров и ликвидации сосулек. Мы сегодня проверили адреса, где опасность нужно устранить в первую очередь", — отметил Владимир Беспалов.

В Советском районе участники партийного десанта осмотрели придомовые территории и кровли на улице Бекетова. Заместитель директора ДУК Советского района Сергей Устимов рассказал о текущей работе по уборке снега и наледи: "В ежедневном режиме у нас работает 12 бригад по очистке кровель от наледи — без выходных. На придомовых территориях работают тракторы по маршрутам, в особо сложных местах, где не может проехать трактор МТЗ, привлекаем тяжёлую технику: фронтальные погрузчики. Зачищаем дороги, подъездные пути к контейнерным площадкам и парковки. Из-за обильных осадков не всегда успеваем реагировать мгновенно, но все заявки в работе, всё будет выполнено".

В ходе рейда на улице Чукотской, 3а, где управление домом также осуществляет ДУК Советского района, были зафиксированы снежные навесы и обледенение кровли. Как сообщил начальник Нижегородского нагорного отдела Госжилинспекции Максим Картунов, по данным фактам будут приняты меры административного воздействия.

"Обследованием установлено, что кровли очищаются ненадлежащим образом. По этим фактам ответственные должностные лица управляющей компании будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Максимальный размер наказания для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч рублей. Мы фиксируем нарушение, и будем принимать меры незамедлительно", — подчеркнул Максим Картунов.

В Канавинском районе участники инспекции проверили состояние крыш на улице Мурашкинской. Здесь ранее также фиксировались жалобы жителей на наличие сосулек и снежных навесов. На момент проверки управляющая компания уже приступила к устранению замечаний.

"По результатам проведённого обследования установлено, что на многоквартирных домах имеется образование наледи и свисание сосулек. Ранее управляющей компании было объявлено предостережение, в рамках которого организацией приняты меры. Сейчас мы можем наблюдать, что работают бригады, и выявленные замечания уже устраняются", — прокомментировал Руслан Черемискин.

Партийный десант продолжит мониторинг ситуации и контроль за устранением выявленных нарушений, чтобы обеспечить безопасность нижегородцев в зимний период.Напомним, партийный десант – эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей.

Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии "Единая Россия".