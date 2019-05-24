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Общество

"Малый и средний бизнес является важнейшим фактором роста экономики", - Евгений Лебедев

26 мая 2019 09:30  [33] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем российского предпринимательства.

"От имени Законодательного собрания и себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства. Это один из праздников современной России, праздник людей энергичных и инициативных, решившихся начать свое дело, уверенных в себе и своих возможностях. Он - признание исключительной роли предпринимателей не только в экономических, но и социальных преобразованиях, происходящих в обществе", - говорится в поздравлении Евгения Лебедева.

"Малый и средний бизнес стал неотъемлемой частью нашей жизни, важнейшим фактором роста экономики. С каждым годом предпринимательство расширяет границы – профессиональные, возрастные, охватывает все большие слои населения. В него идут и женщины, и молодежь, и люди пожилого возраста, и целые семьи. Главное – верить в свои силы, иметь настрой на успех и особую жилку, которая всегда отличала нижегородское купечество, тот самый средний класс, который сейчас возрождается", - добавил председатель парламента.

"Благодарю вас, уважаемые предприниматели, за профессионализм, добросовестный труд, энтузиазм, предприимчивость, личную инициативу, за активное участие в общественных мероприятиях и благотворительных акциях. Желаю благополучия, здоровья, счастья, успеха в делах, энергии, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. И пусть никогда не иссякнет источник добра и милосердия!", - подытожил Евгений Лебедев.

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