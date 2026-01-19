Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

16 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области

19 января 2026 14:48 Общество
16 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили 16 партий импортной продукции, заражённой опасными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.

Под контроль попали более 12 тысяч тонн фруктов, овощей и других пищевых товаров, поступивших из таких стран, как Иран, Азербайджан, Нидерланды, Турция, Китай, Египет, Индия, Сербия, Италия, Узбекистан и Таджикистан.

Из общего объёма проверенной продукции 2573 тонны составили свежие овощи, более 8700 тонн — фрукты, а также 657,4 тонны — прочие товары, включая орехи, сухофрукты, имбирь, рис и муку.

В 14 партиях нашли карантинных вредителей — коричневую, тутовую и калифорнийскую щитовки. По данным специалистов, эти насекомые не несут серьёзной фитосанитарной угрозы для территории России.

Однако в двух партиях общей массой 22,6 тонны зафиксировано присутствие более опасных вредителей — западного калифорнийского трипса и восточной плодожорки. Эту продукцию подвергли процедуре обеззараживания.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили зараженную хурму из Узбекистана.

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
