16 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили 16 партий импортной продукции, заражённой опасными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.

Под контроль попали более 12 тысяч тонн фруктов, овощей и других пищевых товаров, поступивших из таких стран, как Иран, Азербайджан, Нидерланды, Турция, Китай, Египет, Индия, Сербия, Италия, Узбекистан и Таджикистан.

Из общего объёма проверенной продукции 2573 тонны составили свежие овощи, более 8700 тонн — фрукты, а также 657,4 тонны — прочие товары, включая орехи, сухофрукты, имбирь, рис и муку.

В 14 партиях нашли карантинных вредителей — коричневую, тутовую и калифорнийскую щитовки. По данным специалистов, эти насекомые не несут серьёзной фитосанитарной угрозы для территории России.

Однако в двух партиях общей массой 22,6 тонны зафиксировано присутствие более опасных вредителей — западного калифорнийского трипса и восточной плодожорки. Эту продукцию подвергли процедуре обеззараживания.

