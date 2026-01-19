16 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили 16 партий импортной продукции, заражённой опасными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.
Под контроль попали более 12 тысяч тонн фруктов, овощей и других пищевых товаров, поступивших из таких стран, как Иран, Азербайджан, Нидерланды, Турция, Китай, Египет, Индия, Сербия, Италия, Узбекистан и Таджикистан.
Из общего объёма проверенной продукции 2573 тонны составили свежие овощи, более 8700 тонн — фрукты, а также 657,4 тонны — прочие товары, включая орехи, сухофрукты, имбирь, рис и муку.
В 14 партиях нашли карантинных вредителей — коричневую, тутовую и калифорнийскую щитовки. По данным специалистов, эти насекомые не несут серьёзной фитосанитарной угрозы для территории России.
Однако в двух партиях общей массой 22,6 тонны зафиксировано присутствие более опасных вредителей — западного калифорнийского трипса и восточной плодожорки. Эту продукцию подвергли процедуре обеззараживания.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили зараженную хурму из Узбекистана.
