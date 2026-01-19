Экспертиза отклонила проект школы для талантливых детей на Бору Общество

Проект строительства современной школы для одарённых школьников в городском округе Бор не получил одобрения государственной экспертизы.

Информация об отрицательном заключении размещена на официальном портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Согласно опубликованным данным, решение было принято 16 января 2026 года.

Разработкой проектной документации занимались сразу несколько организаций. Среди них — две компании из Татарстана: ООО "Инвестиционная компания "Стройинжиниринг" и ООО "Адапт Дизайн", а также нижегородское предприятие ООО "Нижегородстройизыскания".

Ранее сообщалось, что стоимость реализации проекта значительно выросла и уже составляет около 7 млрд рублей. В июне 2025 года были опубликованы эскизы будущего образовательного учреждения.

Проектом предусмотрено строительство учебного корпуса, двух пансионов, спортивной инфраструктуры и парковой зоны. Общая площадь здания, которое планируют построить на улице Перевоз, составит около 25,6 тысячи квадратных метров.