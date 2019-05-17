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Бизнес

ЛУКОЙЛ станет сотрудничать с нижегородскими НИИ и вузами

24 мая 2019 14:58  [89] Бизнес
Встреча Глеба Никитина и Вагита Алекперова

Встреча Глеба Никитина и Вагита Алекперова

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов договорились об участии компании в научно-исследовательской деятельности региональных НИИ и вузов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такой договоренности стороны достигли 24 мая 2019 года в ходе рабочей встречи в Нижнем Новгороде, когда стороны обсуждали участие компании "Лукойл" в создании Научно-образовательного центра в Нижегородской области.

"Сегодня в Кстове открывается Научно-исследовательский центр – для нас это очень важный факт, потому что научно-исследовательская составляющая в работе промышленных предприятий сейчас особенно актуальна в контексте принятия правительством РФ решений о включении Нижнего Новгорода в состав научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в соответствии с национальным проектом "Наука" по указу президента России Владимира Путина", - сказал Глеб Никитин.

"Мы договорились, что научно-исследовательская деятельность компании "ЛУКОЙЛ" и центра будут проходить в тесной кооперации с нашими научными институтами и вузами", - добавил губернатор.

Он выразил Вагиту Алекперову благодарность за внимание к Нижегородской области и "за то отношение, которое он демонстрирует своими инвестиционными решениями", - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона и президент ПАО "Лукойл" обсудили дальнейшие планы компании. По словам Глеба Никитина, в регионе планируется развивать нефтехимический кластер.

Напомним, что в конце августа 2018 года ЛУКОЙЛ приступил к строительству комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ. Строительство комплекса планируется завершить к 2021 году. Проект включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год. Кроме того, благодаря строительству комплекса появятся около 200 новых рабочих мест.

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