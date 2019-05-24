Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ">принял участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России", где регион представил цифровые платформы, привлекающие жителей к процессам управления. По словам губернатора, это один из наиболее приоритетных для региона нацпроектов, так как он позволяет сделать жизнь нижегородцев не только современнее и технологичнее, но и комфортнее.

Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина

Ограничения ">связаны с производством строительно-монтажных работ на основании обращения ООО Строительной компании "ТГВ".

Депутат ЗС НО Александр Бочкарев скончался 24 мая

Председатель НРО "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев ">скончался в больнице им. Семашко 24 мая 2019 года. Причину смерти узнать не удалось, однако в феврале этого года Александр Бочкарев был госпитализирован в больницу им.Семашко с лейкозом.

Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая

В экзаменах по 14 учебным предметам ">примут участие более 14 тысяч человек, из них 12,5 тысяч выпускников текущего года, более одной тысячи выпускников прошлых лет и 357 студентов профессиональных образовательных организаций из всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

ЛУКОЙЛ хочет создать в Кстове хаб по переработке нефтехимических полуфабрикатов

Сейчас у компании есть ряд новых инициатив, которые планируются на территории ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), так как там уже есть большой пакет нефтехимических проектов. Одной из инициатив ">является хаб по переработке полуфабрикатов, которые остаются на заводах компании в других регионах России.

ЛУКОЙЛ открыл научно-исследовательский центр по битумным материалам в Кстове

Центр ">позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия. Оборудование лабораторий центра проводит широкий спектр испытаний битумов и асфальтобетонов – более 70 методов, моделирующих транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности.

Заморозки до -3° вновь ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС

В связи с ">опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения.