Международная выставка "Медицина+" откроется на Нижегородской ярмарке 28 мая Общество

Международная выставка "Медицина+" откроется на Нижегородской ярмарке 28 мая.

Как сообщают организаторы, с 28 по 30 мая 2019 года в выставочном комплексе "Нижегородская ярмарка" пройдет юбилейный XX международный медицинский форум "Качество и безопасность оказания медицинской помощи".

Вот уже 20 лет Медицинский форум и выставка "Медицина+" – это демонстрация инновационных разработок и новейших методик отрасли, обмен практическим опытом врачами различных клинических специальностей, плодотворные дискуссии на актуальные вопросы сферы здравоохранения.

Организаторами форума традиционно выступают министерство здравоохранения Нижегородской области, ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава России, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области, Территориальный орган Росздравнадзора по Нижегородской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.

Торжественное открытие форума состоится 28 мая 2019 года в 09:30 в большом конференц-зале павильона 1.

В Международном медицинском форуме и выставке "Медицина+" примут участие производители медицинского оборудования, инструментов и лекарственных средств, представители государственных учреждений здравоохранения, практикующие врачи, сотрудники НИИ и ведущих медицинских ВУЗов страны. В рамках деловой программы форума более 2000 участников из различных регионов РФ расскажут о своих научных разработках и результатах практической деятельности.

28-я специализированная выставка "Медицина+" представит медицинские инструменты, лекарственные средства, диагностическое и лабораторное оборудование, средства дезинфекции и гигиены, медицинскую одежду и обувь, ортопедические изделия, лечебную косметику, средства реабилитации и многое другое. В рамках блока "Будьте здоровы!" - широкий ассортимент оздоровительных и профилактических товаров для населения, подходящих для использования в домашних условиях.

В ходе работы форума каждый желающий сможет узнать о последних тенденциях сферы здравоохранения и безопасности оказания медицинских услуг, пообщаться со специалистами ведущих медицинских учреждений, прослушать актуальные лекции по вопросам здорового образа жизни.

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