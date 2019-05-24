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Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Нижнем Новгороде: погибла женщина, пять человек получили травмы

25 мая 2019 11:56  [152] Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Нижнем Новгороде: погибла женщина, пять человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с улицеq Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Установлено, что водители иномарки не справился с управлением, машина въехила на остановку общественного транспорта.

Согласно имеющейся информации, женщина 1952 г.р. погибла, пятеро пострадавших обратились в медучереждение за помощью.

В настоящее время госавтоинспекторами и сотрудниками специализированного следственного отдела по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Теги:
ДТП
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