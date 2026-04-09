У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW

Суд рассмотрел иск прокурора Лысковского округа к экс-начальнику районного отдела ГИБДД Владимиру Маракулину, его сестре и ее супругу. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства 2,6 млн рублей. В итоге требования прокуратуры удовлетворены полностью.
В марте Маракулина признали виновным в превышении должностных полномочий (содействовал представителям национальных диаспор в уклонении от ответственности за нарушения ПДД). В ходе расследования выяснилось, что он приобрел автомобиль BMW X6 XDrive, стоимость которого существенно превышала его официальные доходы.
Позже машина была переоформлена на сестру бывшего полицейского по договору купли-продажи. Однако фактически транспортным средством продолжал пользоваться сам Маракулин.
В суде отметили, что при сопоставлении легальных доходов экс-полицейского и цены немецкого автомобиля выявлена очевидная несоразмерность между заработком и расходами. Кроме того, совокупный доход семьи его сестры за три года, предшествовавшие покупке, оказался значительно ниже стоимости машины.
В итоге суд постановил взыскать с Маракулина и его родственников сумму, эквивалентную цене BMW X6 XDrive, в пользу государства. Решение пока не вступило в законную силу.
Кадры задержания Владимира Маракулина, которыми поделились в нижегородском УФСБ, можно посмотреть здесь.
