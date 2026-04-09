Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW

09 апреля 2026 08:08 Происшествия
У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Суд рассмотрел иск прокурора Лысковского округа к экс-начальнику районного отдела ГИБДД Владимиру Маракулину, его сестре и ее супругу. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства 2,6 млн рублей. В итоге требования прокуратуры удовлетворены полностью.

В марте Маракулина признали виновным в превышении должностных полномочий (содействовал представителям национальных диаспор в уклонении от ответственности за нарушения ПДД). В ходе расследования выяснилось, что он приобрел автомобиль BMW X6 XDrive, стоимость которого существенно превышала его официальные доходы.

Позже машина была переоформлена на сестру бывшего полицейского по договору купли-продажи. Однако фактически транспортным средством продолжал пользоваться сам Маракулин.

В суде отметили, что при сопоставлении легальных доходов экс-полицейского и цены немецкого автомобиля выявлена очевидная несоразмерность между заработком и расходами. Кроме того, совокупный доход семьи его сестры за три года, предшествовавшие покупке, оказался значительно ниже стоимости машины.

В итоге суд постановил взыскать с Маракулина и его родственников сумму, эквивалентную цене BMW X6 XDrive, в пользу государства. Решение пока не вступило в законную силу.

Кадры задержания Владимира Маракулина, которыми поделились в нижегородском УФСБ, можно посмотреть здесь

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Приговор ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных