Экс-замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признался в получении взятки Происшествия

Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признал вину в получении взятки. Дело рассматривается в Нижегородском районном суде, сообщает "Коммерсант-Приволжье"

Напомним, Егорова задержали 2 декабря 2025 года. Он обвиняется в получении взятки за помощь в организации незаконной парковочной зоны. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года, исполняя обязанности первого заместителя мэра, он получил через посредника 120 тысяч рублей от представителей коммерческой организации и индивидуального предпринимателя. Кроме того, прокуратура потребовала обратить в доход государства автомобиль экс-чиновника стоимостью 6,3 млн рублей, полагая, что он был приобретен с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что летом 2024 года чиновник поручил руководителю предприятия "Муниципальная недвижимость" Артему Савину найти предпринимателей для заключения договоров через МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода" (ДЭМОНИ-НН) на участки для платной парковки. Выдачу разрешений курировал глава дирекции Денис Ширяев.

В итоге договоры заключили с ООО ГК "Нижегородский партнер" и еще одной предпринимательницей. Они планировали организовать парковки на улицах Космической, Адмирала Нахимова и 40 лет Победы. Разрешения были оформлены, однако затем, как считает следствие, Сергей Егоров потребовал платить наличными, а договоры расторгнуть. Его подчиненные Савин и Ширяев под угрозой увольнения стали посредниками в передаче денег.

В начале 2025 года предприниматели согласились на ежемесячные выплаты. Деньги забирали у охраны стоянок на служебном автомобиле. Летом Артем Савин передал Егорову 45 тысяч рублей в его кабинете — купюры находились в пачке из-под табачных стиков. Еще 75 тысяч рублей, по материалам дела, были переданы возле здания мэрии за парковки в Приокском и Ленинском районах.

Сейчас посредники и предприниматели проходят по делу как свидетели. Евгений Купцов на следствии заявил, что не знал, кому предназначались деньги. Он пояснил, что ежемесячные наличные выплаты были почти вдвое ниже официальной платы по договору, однако парковка все равно оказалась нерентабельной и впоследствии была закрыта.

Судебное следствие продолжится 22 апреля с допроса свидетелей, после чего будут исследованы письменные доказательства и допрошен подсудимый. Комментировать дело он отказался.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Нижнем Новгороде вынесут заочный приговор экс-сити-менеджеру Олегу Кондрашову.