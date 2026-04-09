Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

09 апреля 2026 16:00 Происшествия
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признался в получении взятки

Фото: Нижегородский районный суд

Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признал вину в получении взятки. Дело рассматривается в Нижегородском районном суде, сообщает "Коммерсант-Приволжье"

Напомним, Егорова задержали 2 декабря 2025 года. Он обвиняется в получении взятки за помощь в организации незаконной парковочной зоны. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года, исполняя обязанности первого заместителя мэра, он получил через посредника 120 тысяч рублей от представителей коммерческой организации и индивидуального предпринимателя. Кроме того, прокуратура потребовала обратить в доход государства автомобиль экс-чиновника стоимостью 6,3 млн рублей, полагая, что он был приобретен с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что летом 2024 года чиновник поручил руководителю предприятия "Муниципальная недвижимость" Артему Савину найти предпринимателей для заключения договоров через МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода" (ДЭМОНИ-НН) на участки для платной парковки. Выдачу разрешений курировал глава дирекции Денис Ширяев.  

В итоге договоры заключили с ООО ГК "Нижегородский партнер" и еще одной предпринимательницей. Они планировали организовать парковки на улицах Космической, Адмирала Нахимова и 40 лет Победы. Разрешения были оформлены, однако затем, как считает следствие, Сергей Егоров потребовал платить наличными, а договоры расторгнуть. Его подчиненные Савин и Ширяев под угрозой увольнения стали посредниками в передаче денег.  

В начале 2025 года предприниматели согласились на ежемесячные выплаты. Деньги забирали у охраны стоянок на служебном автомобиле. Летом Артем Савин передал Егорову 45 тысяч рублей в его кабинете — купюры находились в пачке из-под табачных стиков. Еще 75 тысяч рублей, по материалам дела, были переданы возле здания мэрии за парковки в Приокском и Ленинском районах.  

Сейчас посредники и предприниматели проходят по делу как свидетели. Евгений Купцов на следствии заявил, что не знал, кому предназначались деньги. Он пояснил, что ежемесячные наличные выплаты были почти вдвое ниже официальной платы по договору, однако парковка все равно оказалась нерентабельной и впоследствии была закрыта.  

Судебное следствие продолжится 22 апреля с допроса свидетелей, после чего будут исследованы письменные доказательства и допрошен подсудимый. Комментировать дело он отказался.  

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Нижнем Новгороде вынесут заочный приговор экс-сити-менеджеру Олегу Кондрашову.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных