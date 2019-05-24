Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием граждан 14 июня Политика

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием граждан 14 июня.

По информации пресс-службы главы региона, мероприятие будет организовано в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области с 10:00.

Желающим попасть на прием следует обратиться по адресу: Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб. 22.

Режим работы приемной: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни - с 09:00 до 17:00. Справочная информация по телефонам: (831)439 04 98, 430 96 39.

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