Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Сормовскому району исполнилось 100 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
13 мая 2024 18:40  [74] Нижегородское отделение партии "Новые люди" возглавил Павел Солодкий
13 мая 2024 17:39  [105] Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства РФ
13 мая 2024 11:37  [203] Пост министра обороны РФ займёт вице-премьер Андрей Белоусов
11 мая 2024 09:49  [442] "Единая Россия" единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность премьер-министра
07 мая 2024 17:21  [567] Евгений Люлин: "Пятый срок Владимира Путина станет временем прорыва в будущее"
07 мая 2024 13:44  [579] Правительство России в полном составе ушло в отставку
07 мая 2024 12:47  [682] Владимир Путин вступил в должность президента России
03 мая 2024 17:53  [1004] Борис Петров назначен врио руководителя нижегородского завода "Красное Сормово"
03 мая 2024 11:00  [632] Нижегородская область в мае представит госпрограмму научно-технологического развития
02 мая 2024 13:37  [568] Евгений Люлин проведет прием граждан в Заксобрании 11 июня
Политика

Нижегородское отделение партии "Новые люди" возглавил Павел Солодкий

13 мая 2024 18:40  [74] Политика

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Нижегородский защитник прав предпринимателей Павел Солодкий возглавил нижегородское региональное отделение партии "Новые люди".  Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, сегодня региональный бизнес-омбудсмен, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий ушел в отставку с поста председателя реготделения Партии Роста, чтобы возглавить региональное отделение партии "Новые люди".

Участники конференций двух партий единодушно поддержали это решение. Кроме того, существенные изменения произошли в Исполнительном комитете. Секретарем совета регионального отделения партии стал Иван Моручков, который является федеральным координатором нижегородского регионального отделения партии "Новые люди". Депутат  регионального заксобрания Рустам Досаев стал во главе регионального политического совета партии.

Исходя из этого, объединение политических сил Партии Роста и "Новые люди"на федеральном уровне даст возможность сформировать нижегородскую крепкую политическую команду. По словам Павла Солодкого, в планах партии в ближайшее время сформировать новый политический совет, в который войдут представители нижегородского бизнес-сообщества.  Кроме того, в ближайшее время в окружных центрах будут открыты более 20 местных отделений политической партии "Новые люди"

Также Павел Солодкий отметил, что в Нижнем Новгороде в начале июля состоится встреча с председателем Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, заместителем руководителя фракции "Новые люди" Александром Деминым, в рамках которой у нижегородских бизнесменов будет возможность задать вопросы или высказать свои предложения по законодательному регулированию интересующих сфер
деятельности.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
партии Партия роста Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph