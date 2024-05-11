Нижегородское отделение партии "Новые люди" возглавил Павел Солодкий Политика

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Нижегородский защитник прав предпринимателей Павел Солодкий возглавил нижегородское региональное отделение партии "Новые люди". Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, сегодня региональный бизнес-омбудсмен, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий ушел в отставку с поста председателя реготделения Партии Роста, чтобы возглавить региональное отделение партии "Новые люди".

Участники конференций двух партий единодушно поддержали это решение. Кроме того, существенные изменения произошли в Исполнительном комитете. Секретарем совета регионального отделения партии стал Иван Моручков, который является федеральным координатором нижегородского регионального отделения партии "Новые люди". Депутат регионального заксобрания Рустам Досаев стал во главе регионального политического совета партии.

Исходя из этого, объединение политических сил Партии Роста и "Новые люди"на федеральном уровне даст возможность сформировать нижегородскую крепкую политическую команду. По словам Павла Солодкого, в планах партии в ближайшее время сформировать новый политический совет, в который войдут представители нижегородского бизнес-сообщества. Кроме того, в ближайшее время в окружных центрах будут открыты более 20 местных отделений политической партии "Новые люди"

Также Павел Солодкий отметил, что в Нижнем Новгороде в начале июля состоится встреча с председателем Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, заместителем руководителя фракции "Новые люди" Александром Деминым, в рамках которой у нижегородских бизнесменов будет возможность задать вопросы или высказать свои предложения по законодательному регулированию интересующих сфер

деятельности.