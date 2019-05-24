Нижегородские молодогвардейцы присоединились к всероссийской акции "Смотри цифру!" Общество

Нижегородские молодогвардейцы присоединились к всероссийской акции "Смотри цифру!".

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", 25 мая у катера "Герой" в Нижнем Новгороде состоялась акция "Смотри цифру", приуроченная к переходу на цифровое телевещание.

Организаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, НРО партии "Единая Россия", "Волонтеры Победы", "Молодая Гвардия", ГТРК "Нижний Новгород" и Нижегородский филиал ФГУП "РТРС".

Стартовала акция с танцевального флешмоба "Все будет четко", к которому присоединились известные спортсмены и деятели культуры. Затем нижегородцы выстроились в фигуру телевизора - символ новой эпохи цифрового телевидения.

Также участники выпустили в небо 22 воздушных змея, брендированные логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также названием региона и "Цифровой бабочкой". Волонтеры раздали всем пришедшим информационные открытки. Завершилась акция розыгрышем подарков от партнеров.

Напомним, по поручению секретаря НРО партии "Единая Россия", депутата Государственной Думы РФ Дениса Москвина сформированы группы волонтеров из числа представителей "Молодой Гвардии" во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Активисты "Молодой Гвардии", которые прошли обучение, помогают нижегородцам с установкой и настройкой необходимого оборудования при переходе на цифровое вещание.