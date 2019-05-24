"Предварительное голосование помогает понять, насколько жителям интересна твоя программа", - Татьяна Скоробогатова

Татьяна Скоробогатова
"Предварительное голосование помогает понять, насколько жителям интересна твоя программа", - сказала участник предварительного голосования по выборам в городскую Думу Нижнего Новгорода, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, Татьяна Скоробогатова, комментируя важность процедуры праймериз.
"Предварительное голосование - это такая площадка, где вне зависимости от того, начинающий ты политик или уже опытный, ты можешь проверить себя и понять, насколько тебя поддерживают люди, насколько им интересна твоя программа, насколько хорошо ты поработал с жителями на встречах", - отметила она.
"Это большая работа, которая делалась не сиюминутно, а проходила на протяжении долгого времени. В моем случае - это шесть лет общественной работы как председателя молодежного парламента. Главное - слушать людей и решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Только тогда будет конкретный результат. И важно, что вне зависимости от того, стану я победителем или нет, те вопросы, с которыми жители ко мне обращались, я, безусловно, учту в своей дальнейшей работе", - добавила Татьяна Скоробогатова.
По итогам предварительного голосования будет сформирован рейтинг участников: претенденты, которые получат большинство голосов, станут кандидатами от партии на довыборах депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20; депутатов городской Думы Нижнего Новгорода по округам № 9, 15, 16, 21, 24, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.
Счетные участки для предварительного голосования будут работать с 08:00 до 20:00.
Также 26 мая в течение всего дня в региональном исполнительном комитете будет работать ситуационный центр для мониторинга хода голосования и оперативной реакции на возможные жалобы или нарушения. Звонки принимаются по тел. 296-55-88.
Участники предварительного голосования по довыборам депутатов Думы Нижнего Новгорода:
Избирательный округ №9 (Ленинский район):
- Ольга Вискова - заведующая МБДОУ "Детский сад №401"
- Александр Саров - начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Нижнего Новгорода
- Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области
- Максим Фомичев - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО "ВГУВТ"
- Анна Шипкова - студентка
Избирательный округ №15 (Канавинский район):
- Лариса Дорофеева - директор МБУК ОДЦ "Смена"
- Любовь Коровникова - заместитель директора МБОУ "Школа №41"
- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга"
Избирательный округ №16 (Канавинский район):
- Александр Беспалов - председатель правления Ассоциации ТСЖ и ЖСК Канавинского района Нижнего Новгорода
- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка
- Олеся Самыловская - руководитель МБДОУ "Детский сад №361"
- Владислав Толочко - студент
Избирательный округ №21 (Сормовский район):
- Екатерина Воронина - руководитель кружка МБУК ОДЦ "Надежда"
- Валентина Долинина - студентка
- Дмитрий Смирнов - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ "Школа №77"
- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования"
Избирательный округ №24 (Сормовский район):
- Анна Байкина - учитель русского языка и литературы МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева"
- Илья Дорош - студент
- Евгений Костин - президент "Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития"
- Леонид Обухов - администратор ООО "МЦ Дент Вест"
Участники предварительного голосования по довыборам депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20 (Кстовский район):
- Антон Гребень - заместитель генерального директора по связям с общественностью - начальник Центра ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез"
- Артур Саркисян - председатель АНО "Федерация баскетбола Кстовского района Нижегородской области"
- Валерий Тарасевич - директор Дворца культуры нефтехимиков г.Кстово.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+