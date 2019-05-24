Самая высокая явка на праймериз "Единой России" регистрируется в Сормовском районе Политика

Самая высокая явка на предварительном голосовании "Единой России" зарегистрирована в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По данным на 18:00 в Нижегородской области в предварительном голосовании приняли участие почти 23 тысячи избирателей. В оргкомитете сообщили, что голосование проходит в штатном режиме, сообщений о нарушениях не поступало.

Среди районов Нижнего Новгорода по количеству проголосовавших на данный момент лидирует Сормовский район. Свои голоса за кандидатов от партии на довыборы в городскую Думы там отдали порядка 4 тысяч человек.

"Предварительное голосование - очень важный этап. Сегодня определится кандидат от партии "Единая Россия", который пойдет на выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода. Это будет тот, кого выберут сормовичи. Я провел масштабную работу: встречался с людьми, мы обсудили основные вопросы района, проблемы, с которыми сталкиваются жители. На основании этих встреч был подготовлен предварительный план работы, который станет основой моей программы как депутата, если меня выберут жители", - отметил директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования, участник предварительного голосования по довыборам в городскую Думу Нижнего Новгорода по округу №21 Павел Пашинин.

Президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, участник предварительного голосования по избирательному округу №24 Сормовского района Евгений Костин назвал основные проблемы своего округа и всего района.

"Принято сравнивать два крупнейших промышленных района - Автозаводский и Сормовский. Но Автозавод, к примеру, в городской Думе представляют 11 человек, а Сормово только двое. Основные проблемы, которые обозначают жители на встречах, - это транспортная доступность, строительство ФОКа, которое было заморожено несколько лет назад, а также много коммунальных вопросов. Я знаю, что принято решение о строительстве развязки на Циолковского, которая, надеюсь, будет сдана к 2021 году. Сейчас ведется активная работа по закупке 200 низкопольных автобусов, и я вижу одной из своих задач, чтобы какое-то количество этих автобусов вышло на маршруты в Сормовском районе", - рассказал Евгений Костин.

Участки для голосования будут закрыты ровно в 20:00. После этого счетные комиссии начнут подсчет голосов.

Напомним, сегодня в Нижегородской области проходит Единый день предварительного голосования "Единой России". Жители выбирают кандидатов от партии на довыборы депутатов Законодательного собрания по избирательному округу № 20, городской Думы Нижнего Новгорода по округам № 9, 15, 16, 21, 24, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.



Участники предварительного голосования по довыборам депутатов Думы Нижнего Новгорода:

Избирательный округ №9 (Ленинский район):

- Ольга Вискова - заведующая МБДОУ "Детский сад №401"

- Александр Саров - начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Нижнего Новгорода

- Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области

- Максим Фомичев - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

- Анна Шипкова - студентка

Избирательный округ №15 (Канавинский район):

- Лариса Дорофеева - директор МБУК ОДЦ "Смена"

- Любовь Коровникова - заместитель директора МБОУ "Школа №41"

- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга"

Избирательный округ №16 (Канавинский район):

- Александр Беспалов - председатель правления Ассоциации ТСЖ и ЖСК Канавинского района Нижнего Новгорода

- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка

- Олеся Самыловская - руководитель МБДОУ "Детский сад №361"

- Владислав Толочко - студент

Избирательный округ №21 (Сормовский район):

- Екатерина Воронина - руководитель кружка МБУК ОДЦ "Надежда"

- Валентина Долинина - студентка

- Дмитрий Смирнов - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ "Школа №77"

- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования"

Избирательный округ №24 (Сормовский район):

- Анна Байкина - учитель русского языка и литературы МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева"

- Илья Дорош - студент

- Евгений Костин - президент "Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития"

- Леонид Обухов - администратор ООО "МЦ Дент Вест"

Участники предварительного голосования по довыборам депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20 (Кстовский район):

- Антон Гребень - заместитель генерального директора по связям с общественностью - начальник Центра ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез"

- Артур Саркисян - председатель АНО "Федерация баскетбола Кстовского района Нижегородской области"

- Валерий Тарасевич - директор Дворца культуры нефтехимиков г.Кстово.