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Общество

"Творческие и неравнодушные люди стремятся сделать посещение библиотек более интересным для нижегородцев!" - Глеб Никитин

27 мая 2019 10:57  [97] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Всероссийским днем библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая 2019 года.

"Библиотека с древних времен была не просто хранилищем книг и документов, а символом стремления к знанию. В библиотечных стенах рождались гениальные научные гипотезы и делались открытия, определяющие развитие человечества. Люди готовы были преодолеть тысячи километров, чтобы найти нужную информацию. И сегодня настоящее знакомство с книгой по-прежнему начинается именно в библиотеке!

В Нижегородской области работает почти 1000 библиотек, которые ежегодно посещают более миллиона читателей. Это совсем разные учреждения – от центральных, где хранятся особо ценные издания, до совсем небольших, расположенных в сельских населенных пунктах. Активно в регионе ведется работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. Это - модельные библиотеки, сельские информационные центры, информационно-компьютерные центры на базе взрослых и детских библиотек. Благодаря их деятельности набирает темпы процесс цифровизации библиотечной отрасли. Большие возможности по развитию сферы предоставит нам национальный проект «Культура».

Кончено, никакие положительные перемены невозможны без человеческого вклада. Сегодня в регионе работает более 4000 библиотекарей. Это творческие и неравнодушные люди, которые стремятся сделать посещение библиотек как можно более интересным для нижегородцев всех возрастов!", - отмечается в поздравлении.

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