Студенческий корпус спасателей откроют на базе ННГАСУ

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Студенческий корпус спасателей откроют на базе нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области по итогам собрания по созданию регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации "Студенческий корпус спасателей".
В заседании приняли участие студенты-добровольцы университета, которые будут проводить важнейшую работу по профилактике возникновения пожаров и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди жителей.
По итогам заседания было принято решение до 20 июня 2019 года зарегистрировать юрлицо в минюсте. Региональное управление МЧС будет оказывать поддержку в оргвопросах.
Ранее лучших спасателей Нижегородской области наградили в юбилей пожарной охраны России.
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