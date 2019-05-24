Студенческий корпус спасателей откроют на базе ННГАСУ Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Студенческий корпус спасателей откроют на базе нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области по итогам собрания по созданию регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации "Студенческий корпус спасателей".

В заседании приняли участие студенты-добровольцы университета, которые будут проводить важнейшую работу по профилактике возникновения пожаров и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди жителей.

По итогам заседания было принято решение до 20 июня 2019 года зарегистрировать юрлицо в минюсте. Региональное управление МЧС будет оказывать поддержку в оргвопросах.

Ранее лучших спасателей Нижегородской области наградили в юбилей пожарной охраны России.