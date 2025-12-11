Освещение монтируют на старом Борском мосту

Ремонт старого Борского моста практически завершен, сообщил первый замдиректора ГУАД Александр Денисов на заседании комитета ЗСНО по транспорту 11 декабря.
В настоящее время подрядчик устанавливает на переправе новые опоры освещения.
Денисов также рассказал, что в ходе капремонта моста были выполнены работы по замене и восстановлению железобетонной плиты перекрытия и металлоконструкций, уложен новый слой асфальтобетона, установлены новые перильные ограждения и барьерные ограждения, нанесена разметка.
"До конца года движение по старому мосту запустят?" - переспросил председатель профильного комитета Владимир Солдатенко.
"Да!" - ответил Денисов, уточнив, что после пуска движения рабочие уберут все временные конструкции, которые ранее были установлены на подъезде к ремонтируемому участку.
Депутат Солдатенков также обратил внимание на проблему пробок в районе Борского моста, которую пока не удается решить.
"Особенно это актуально в выходные дни. Прошу ГУАД в рамках экспертной группы рассмотреть возможность запуска реверса по выходным дням из Нижнего Новгорода по новому Борскому мосту", - сказал он.
Накануне стало известно, что вторую полосу на старом Борском мосту откроют до конца декабря 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+