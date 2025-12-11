Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 11:29Освещение монтируют на старом Борском мосту
11 декабря 2025 11:01Нижегородцы назвали главные раздражители онлайн-коммуникаций на работе
11 декабря 2025 10:589 км нового водовода построили в Ольгине и Новинках
11 декабря 2025 10:33Т2 обновляет тарифную линейку
11 декабря 2025 10:23Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год
11 декабря 2025 09:19В Советском районе временно отключат отопление из-за ремонта теплосети
11 декабря 2025 09:02Нижегородский аэропорт экстренно принял 15 летевших в Москву самолетов
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
11 декабря 2025 08:00Адвокат рассказал о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря
11 декабря 2025 07:00Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения
Общество

Освещение монтируют на старом Борском мосту

11 декабря 2025 11:29 Общество
Освещение монтируют на старом Борском мосту

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Ремонт старого Борского моста практически завершен, сообщил первый замдиректора ГУАД Александр Денисов на заседании комитета ЗСНО по транспорту 11 декабря. 

В настоящее время подрядчик устанавливает на переправе новые опоры освещения.

Денисов также рассказал, что в ходе капремонта моста были выполнены работы по замене и восстановлению железобетонной плиты перекрытия и металлоконструкций, уложен новый слой асфальтобетона, установлены новые перильные ограждения и барьерные ограждения, нанесена разметка.

"До конца года движение по старому мосту запустят?" - переспросил председатель профильного комитета Владимир Солдатенко. 

"Да!" - ответил Денисов, уточнив, что после пуска движения рабочие уберут все временные конструкции, которые ранее были установлены на подъезде к ремонтируемому участку.

Депутат Солдатенков также обратил внимание на проблему пробок в районе Борского моста, которую пока не удается решить.

"Особенно это актуально в выходные дни. Прошу ГУАД в рамках экспертной группы рассмотреть возможность запуска реверса по выходным дням из Нижнего Новгорода по новому Борскому мосту", - сказал он.

Накануне стало известно, что вторую полосу на старом Борском мосту откроют до конца декабря 2025 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский мост Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 09:09Миллионы рублей направят на усиление безопасности на Борском мосту
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
07 ноября 2025 12:15Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных