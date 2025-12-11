Термин "зумер" стал словом 2025 года по версии "Грамоты.ру" Общество

Портал "Грамота.ру" подвёл итоги ежегодной акции "Слово года", объявив победителем термин "зумер". В шорт-лист вошли 12 наиболее популярных выражений, которые активно использовались в течение года, но не имели официального значения. Победителя выбирали эксперты-филологи из трёх возрастных групп (20–27, 28–45 и 46+ лет) из разных регионов России, каждый из которых мог отдать голос за одно, два или три слова. Об этом сообщает 360.ru.

Первое место с 42% голосов занял термин "зумер", который обозначает не только молодых людей, рождённых в 2000-х, но и стал символом целого поколения. Второе место досталось слову "выгорание" - профессиональное и эмоциональное истощение (38%), а третье — выражению "ред-флаг", обозначающему тревожные признаки в поведении людей (37%). Четвёртое место занял термин "промпт" - запрос к нейросетям по генерации контента (36%).

В топ-40 проекта также входили слова "окак", "лабубу", "тревожность", "сигма" и "цифровой рубль".

Заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева отметила, что акция "Слово года" помогает лингвистам проанализировать языковые тенденции и понять, чем живёт общество. По её мнению, термин "зумер" стал особенно популярным, потому что он отражает не только возрастную категорию, но и характерные черты поведения и мировоззрения молодого поколения.

Приемышева подчеркнула, что общество через феномен зумеров осознаёт новые проблемы и вызовы, связанные с изменением картины мира. Это явление вызывает живой интерес и дискуссии, что делает его важным объектом для изучения.

Процесс выбора слов года включает несколько этапов. На первом этапе учёные ищут новые термины, которые ещё не зафиксированы в словарях, но активно используются в повседневной речи. Затем проводится общественное голосование, а финальный этап — экспертное голосование, в котором участвуют лингвисты и филологи. В итоге все 12 слов из шорт-листа будут добавлены в цифровой словарь"Лексикон".

Кстати, в 2024 году победителем акции стало слово "вайб", символизирующее атмосферу или настроение. Второе место занял термин "скуф", который описывает определенный типаж мужчины.