Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 13:2815-летнего подростка почти неделю ищут в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 13:10Детсад на 320 мест в ЖК "Зенит" могут сдать на полгода раньше
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
11 декабря 2025 12:25Здание на улице Горького начали укреплять ради завершения строительства метро
11 декабря 2025 12:17Термин "зумер" стал словом 2025 года по версии "Грамоты.ру"
11 декабря 2025 12:13Потребление алкоголя снизилось на 14% в Нижегородской области
11 декабря 2025 11:29Освещение монтируют на старом Борском мосту
11 декабря 2025 11:01Нижегородцы назвали главные раздражители онлайн-коммуникаций на работе
11 декабря 2025 10:589 км нового водовода построили в Ольгине и Новинках
11 декабря 2025 10:33Т2 обновляет тарифную линейку
Общество

Термин "зумер" стал словом 2025 года по версии "Грамоты.ру"

11 декабря 2025 12:17 Общество
Термин зумер стал словом 2025 года по версии Грамоты.ру

Портал "Грамота.ру" подвёл итоги ежегодной акции "Слово года", объявив победителем термин "зумер". В шорт-лист вошли 12 наиболее популярных выражений, которые активно использовались в течение года, но не имели официального значения. Победителя выбирали эксперты-филологи из трёх возрастных групп (20–27, 28–45 и 46+ лет) из разных регионов России, каждый из которых мог отдать голос за одно, два или три слова. Об этом сообщает 360.ru.

Первое место с 42% голосов занял термин "зумер", который обозначает не только молодых людей, рождённых в 2000-х, но и стал символом целого поколения. Второе место досталось слову "выгорание" - профессиональное и эмоциональное истощение (38%), а третье — выражению "ред-флаг", обозначающему тревожные признаки в поведении людей (37%). Четвёртое место занял термин "промпт" - запрос к нейросетям по генерации контента (36%).

В топ-40 проекта также входили слова "окак", "лабубу", "тревожность", "сигма" и "цифровой рубль".

Заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева отметила, что акция "Слово года" помогает лингвистам проанализировать языковые тенденции и понять, чем живёт общество. По её мнению, термин "зумер" стал особенно популярным, потому что он отражает не только возрастную категорию, но и характерные черты поведения и мировоззрения молодого поколения.

Приемышева подчеркнула, что общество через феномен зумеров осознаёт новые проблемы и вызовы, связанные с изменением картины мира. Это явление вызывает живой интерес и дискуссии, что делает его важным объектом для изучения.

Процесс выбора слов года включает несколько этапов. На первом этапе учёные ищут новые термины, которые ещё не зафиксированы в словарях, но активно используются в повседневной речи. Затем проводится общественное голосование, а финальный этап — экспертное голосование, в котором участвуют лингвисты и филологи. В итоге все 12 слов из шорт-листа будут добавлены в цифровой словарь"Лексикон".

Кстати, в 2024 году победителем акции стало слово "вайб", символизирующее атмосферу или настроение. Второе место занял термин "скуф", который описывает определенный типаж мужчины.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Наука
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2024 14:22"Пушкин" стал словом 2024 года по версии Института русского языка
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных