Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области пройдут торги по 11 площадкам, предназначенным для реализации проектов комплексного развития территорий. Десять из них находятся в Нижнем Новгороде, одна — в Дзержинске. Об этом сообщил замглавы регионального минграда Михаил Генин, передает "ДомостройНН.ру".

Одним из первых объектов, который может быть реализован, станет участок площадью 1,23 га в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова в Нижегородском районе. Здесь предполагается строительство 17 363 кв. м недвижимости, из которых 8 879 кв. м займёт жильё. Начальная цена лота — 4,1 млн рублей.

В этом же районе планируется создание ИТ-квартала на территории 4,92 га между улицами Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинским съездом. Там построят 94 115 кв. м недвижимости, включая ИТ-технопарк. Стартовая цена — 18,2 млн рублей.

Еще один крупный проект в Нижегородском районе — правительственный квартал на участке 14,81 га, ограниченном улицами Большая Печерская, Сеченова, Тургенева, Бойновским переулком, Ковалихинским оврагом и улицей Горького. Там планируется возведение 339 840 кв. м недвижимости, включая 71 535 кв. м жилья. Начальная стоимость лота — 59,4 млн рублей.

В Канавине на торги выставят участок 2,23 га в районе улицы Чкалова. Если жители одобрят проект, на территории появится 47 300 кв. м застройки, из которых 31 410 кв. м займёт жильё. Аукцион стартует с 8 млн рублей.

В Московском районе под застройку выделен участок в 9,23 га в границах проспекта Героев и улицы Березовской. Здесь запланировано строительство 148 435 кв. м недвижимости, включая 90 949 кв. м жилых помещений. Начальная цена — 19,4 млн рублей. Голосование жителей также намечено на начало 2026 года.

В Ленинском районе инвестора ищут для участка площадью 16,23 га, ограниченного Заречным бульваром, улицами Гончарова и Космонавта Комарова. Здесь предполагается построить 252 514 кв. м недвижимости, из которых 137 546 кв. м будет жилыми. Начальная цена — 28,8 млн рублей.

В Советском районе к торгам готовят сразу четыре площадки. Так, на участке в 30,2 га в границах улиц Тимирязева, Чачиной и Оранжерейного тупика планируется строительство 403 750 кв. м недвижимости, включая 171 826 кв. м жилья. Начальная цена — 69,3 млн рублей.

В границах улиц Полтавской, Генкиной, Высоковского проезда и реки Кова расположится второй участок площадью 12,7 га. Там собираются строить 228 290 кв. м недвижимости, из которых 93 354 кв. м займёт жильё. Аукцион стартует с 36,5 млн рублей.

Третья площадка состоит из двух несмежных участков: один — в границах улиц Невзоровых, Генкиной, Ломоносова и Ашхабадской, второй — между Белинского, Невзоровых, Ломоносова и Ошарской. Общая площадь — 3,68 га. Здесь появится 75 411 кв. м недвижимости, включая 46 416 кв. м жилых помещений. Начальная цена — 5,8 млн рублей.

Четвёртый участок в Советском районе охватывает 2,17 га в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых. В этом районе, где расположен в том числе оперный театр, планируется строительство 59 544 кв. м недвижимости, из которых 35 978 кв. м займёт жильё. Начальная цена — 65,8 млн рублей.

В Дзержинске торги пройдут по участку в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Общая площадь — 23,42 га. Здесь планируется построить 451 470 кв. м недвижимости, включая 287 485 кв. м жилья. Начальная цена — 75,2 млн рублей.

Перед аукционами, касающимися жилой застройки, планируется провести голосования среди местных жителей.

