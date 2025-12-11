15-летнего подростка почти неделю ищут в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 15-летнего подростка Никиты Коровайкина, который исчез почти неделю назад. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного центра "Рысь".

По имеющимся данным, в пятницу, 5 декабря, Никита ушел из дома по адресу проспект Кирова, 29 и с тех пор не выходил на связь. До настоящего момента его местонахождение остается неизвестным.

У разыскиваемого плотное телосложение, рост 175 см, темные волос и карие глаза. В день исчезновения на нем была темная куртка с белым рисунком, черные спортивные штаны и темные кроссовки. С собой у Никиты были мобильный телефон и паспорт.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что 128 человек без вести пропали в Нижегородской области в ноябре.