15-летнего подростка почти неделю ищут в Нижнем Новгороде

11 декабря 2025 13:28 Общество
В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 15-летнего подростка Никиты Коровайкина, который исчез почти неделю назад. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного центра "Рысь".

По имеющимся данным, в пятницу, 5 декабря, Никита ушел из дома по адресу проспект Кирова, 29 и с тех пор не выходил на связь. До настоящего момента его местонахождение остается неизвестным.

У разыскиваемого плотное телосложение, рост 175 см, темные волос и карие глаза. В день исчезновения на нем была темная куртка с белым рисунком, черные спортивные штаны и темные кроссовки. С собой у Никиты были мобильный телефон и паспорт.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что 128 человек без вести пропали в Нижегородской области в ноябре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

