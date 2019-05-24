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Общество

Более 1,3 тысячи сотрудников АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в субботнике

28 мая 2019 09:57  [46] Общество

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Более 1,3 тысячи сотрудников филиалов и структурных подразделений АО "Транснефть-Верхняя Волга" вместе с семьями приняли участие в региональном экологическом субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Экологическая акция "Эко-Суббота" - ежегодный социальный проект, цель которого привлечь внимание общественности к проблемам экологии и формирование ответственного отношения к окружающей среде. В ходе субботника работники акционерного общества высаживали саженцы деревьев, собирали мусор и бытовые отходы, остатки растений, выполняли побелку стволов деревьев и бордюрных камней. Кроме того, участники акции расчистили от древесно-кустарниковой растительности и сухой травы территории парков, аллей городов и населенных пунктов в районах деятельности АО "Транснефть-Верхняя Волга".

В Нижнем Новгороде сотрудники аппарата управления АО "Транснефть-Верхняя Волга" и их семьи, совместно с воспитанниками реабилитационного центра "Ласточка" приняли участие в экологической акции на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щёлковский хутор". С территории музея было вывезено свыше 160 куб. м мусора.

Для детей были организованы мастер-классы и интерактивные игры. Программа экоакции также включала представление военно-исторического клуба реконструкции.

Итогом масштабной акции "Эко-Суббота" стала посадка более 20 тысяч саженцев и сбор более 520 м3 мусора.

Являясь социально-ответственной компанией, АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет большое внимание развитию объектов региональной инфраструктуры. В том числе, предприятие поддерживает экологические программы и проекты в области безопасности окружающей среды, отметили в компании.

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Теги:
Экология
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