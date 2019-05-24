Последние новости рубрики Общество
28 мая 2019 12:31  [81] Доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде
28 мая 2019 12:29  [71] Время курсирования электрички Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня
28 мая 2019 11:49  [137] СПА-салон "Тайская экзотика" закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии
28 мая 2019 11:24  [179] Старинную деревянную мостовую обнаружили в Нижегородском кремле во время прокладки труб
28 мая 2019 11:08  [89] ЛУКОЙЛ наградил победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе"
28 мая 2019 10:35  [128] Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области
28 мая 2019 10:21  [172] ЦСМ в Нижегородской области наградили золотой медалью и дипломом Росстандарта
28 мая 2019 09:57  [111] Более 1,3 тысячи сотрудников АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в субботнике
28 мая 2019 09:17  [107] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определит лучших УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
28 мая 2019 09:00  [189] "Пограничные войска – это не только воинская служба, но и важнейшая историческая миссия", - Глеб Никитин
Общество

Время курсирования электрички Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня

28 мая 2019 12:29  [71] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Время курсирования электрички № 6110 Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Это произойдет из-за ввода новых остановок — на 429 км и на станции Галицкая.

Таким образом, данная электричка станет теперь отправляться из Гороховца в 19:05 (на 3 минуты раньше), далее следует остановочный пункт Галицкая 19:10-19:11, Ильино 19:17-19:18 (на 1 минуту раньше), Ильиногорская 19:21-19:22 (на 1 минуту раньше), Сейма 19:31-19:32 (на 1 минуту раньше), Решетиха 19:37-19:38 (на 1 минуту раньше).

Потом электричка прибудет на остановочный пункт Пушкино 19:44-19:45 (на 1 минуту раньше), Дзержинск 19:48-19:49 (на 2 минуты раньше), Ворошиловская 19:58-19:59 (на 2 минуты раньше), Доскино 20:04-20:05 (на 2 минуты раньше), остановочный пункт 429 км 20:08-20:09, остановочный пункт 431 км 20:12-20:13, далее электропоезд станет следовать по нынешнему действующему расписанию.

Поезд прибудет в Нижний Новгород в 20:28 (в пути 1 час 23 минуты).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph