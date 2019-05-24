Время курсирования электрички Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Время курсирования электрички № 6110 Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Это произойдет из-за ввода новых остановок — на 429 км и на станции Галицкая.

Таким образом, данная электричка станет теперь отправляться из Гороховца в 19:05 (на 3 минуты раньше), далее следует остановочный пункт Галицкая 19:10-19:11, Ильино 19:17-19:18 (на 1 минуту раньше), Ильиногорская 19:21-19:22 (на 1 минуту раньше), Сейма 19:31-19:32 (на 1 минуту раньше), Решетиха 19:37-19:38 (на 1 минуту раньше).

Потом электричка прибудет на остановочный пункт Пушкино 19:44-19:45 (на 1 минуту раньше), Дзержинск 19:48-19:49 (на 2 минуты раньше), Ворошиловская 19:58-19:59 (на 2 минуты раньше), Доскино 20:04-20:05 (на 2 минуты раньше), остановочный пункт 429 км 20:08-20:09, остановочный пункт 431 км 20:12-20:13, далее электропоезд станет следовать по нынешнему действующему расписанию.

Поезд прибудет в Нижний Новгород в 20:28 (в пути 1 час 23 минуты).