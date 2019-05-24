Мужчины пропадают без вести в Нижегородской области вдвое чаще женщин Общество

Мужчины пропадают без вести в Нижегородской области вдвое чаще женщин. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 28 мая 2019 года с участием сотрудников ГУ МВД России по Нижегородской области.

Начальник 8 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Павел Савинов отметил, что из 138 пропавших, благодаря распространению информации в другие регионы было найдено 76 человек.

Он также добавил, что более половины от общего количества пропавших — мужчины (из 138 пропавших 92 человека).



"Почти в два раза их больше, такая вот статистика. Хочу оговориться, что это официальный федеральный розыск, но по заявлениям у нас картина та же самая", - подчеркнул Павел Савинов.

Что же касается несовершеннолетних — за минувший период нынешнего года в региональную полицию поступило 455 заявлений, практически сразу были найдены 416 человек. В федеральный розыск при этом объявлено 39, благодаря чему нашли еще тридцать, девять детей продолжают разыскивать.



Большую помощь в розыске, по словам Павла Савинова, оказывают полиции специализированные добровольческио отряды: "Лиза Алерт", "Волонтер", "Рысь". Спикер отметил, что бывают ситуации, когда они приезжают на место происшествия быстрее полиции.

Напомним, доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде.

В этом месяце были найдены живыми 14-летний Олег Чигрин и 15-летняя Таня Загашева.

Ранее сообщалось, что награда в 1 млн рублей объявлена за информацию о местонахождении пропавшей в Нижегородской области 20 августа 2018 года 9-летней Маши Люлиной.

В начале мая 15-летняя Надежда Ежова была найдена погибшей. Нижегородские следователи не обнаружили криминальных повреждений на ее теле.