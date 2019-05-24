Последние новости рубрики Общество
28 мая 2019 14:21  [52] Мужчины пропадают без вести в Нижегородской области вдвое чаще женщин
28 мая 2019 12:31  [117] Доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде
28 мая 2019 12:29  [93] Время курсирования электрички Гороховец – Нижний Новгород меняется с 10 июня
28 мая 2019 11:49  [165] СПА-салон "Тайская экзотика" закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии
28 мая 2019 11:24  [221] Старинную деревянную мостовую обнаружили в Нижегородском кремле во время прокладки труб
28 мая 2019 11:08  [108] ЛУКОЙЛ наградил победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе"
28 мая 2019 10:35  [143] Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области
28 мая 2019 10:21  [186] ЦСМ в Нижегородской области наградили золотой медалью и дипломом Росстандарта
28 мая 2019 09:57  [119] Более 1,3 тысячи сотрудников АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в субботнике
28 мая 2019 09:17  [112] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определит лучших УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
Общество

Мужчины пропадают без вести в Нижегородской области вдвое чаще женщин

28 мая 2019 14:21  [52] Общество

Мужчины пропадают без вести в Нижегородской области вдвое чаще женщин. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 28 мая 2019 года с участием сотрудников ГУ МВД России по Нижегородской области.

Начальник 8 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Павел Савинов отметил, что из 138 пропавших, благодаря распространению информации в другие регионы было найдено 76 человек.

Он также добавил, что более половины от общего количества пропавших — мужчины (из 138 пропавших 92 человека).

"Почти в два раза их больше, такая вот статистика. Хочу оговориться, что это официальный федеральный розыск, но по заявлениям у нас картина та же самая", - подчеркнул Павел Савинов.

Что же касается несовершеннолетних — за минувший период нынешнего года в региональную полицию поступило 455 заявлений, практически сразу были найдены 416 человек. В федеральный розыск при этом объявлено 39, благодаря чему нашли еще тридцать, девять детей продолжают разыскивать.

Большую помощь в розыске, по словам Павла Савинова, оказывают полиции специализированные добровольческио отряды: "Лиза Алерт", "Волонтер", "Рысь". Спикер отметил, что бывают ситуации, когда они приезжают на место происшествия быстрее полиции.

Напомним, доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде.

В этом месяце были найдены живыми 14-летний Олег Чигрин и 15-летняя Таня Загашева.

Ранее сообщалось, что награда в 1 млн рублей объявлена за информацию о местонахождении пропавшей в Нижегородской области 20 августа 2018 года 9-летней Маши Люлиной.

В начале мая 15-летняя Надежда Ежова была найдена погибшей. Нижегородские следователи не обнаружили криминальных повреждений на ее теле.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph