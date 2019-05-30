Сенатор Сергей Митин удивлен огромной номенклатурой изделий АПЗ Экономика

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин посетил с рабочим визитом Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе визита в сопровождении генерального директора Олега Лавричева Сергей Митин осмотрел механический и сборочный цеха, а также музей истории предприятия.

"Меня поразила огромная номенклатура. Сложно управлять предприятием, которое выпускает такое количество изделий, причем многоплановых: единичные и массовые, оборонные и гражданские, в том числе медицинские. Все это говорит о большом потенциале коллектива. Конечно, поразило, что сегодня, несмотря на все сложности, предприятие развивается", - заявил он.

Особый интерес у Сергея Митина вызвала новая продукция предприятия – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, который может комплексно применяться в различных секторах агропромышленного комплекса.

"Блестящая идея – создать специализированную компанию, которая занимается новыми разработками, потому что сегодня огромная конкуренция и на рынке вооружения, и на рынке гражданской продукции. Чтобы идти вперед, надо постоянно заниматься разработками. Я почти полвека занимаюсь промышленностью, посмотрел очень много предприятий в нашей стране и за рубежом – гордость берет за земляков, сумевших создать такой завод, сохранить его в перипетиях 90-х годов и сегодня в таком блестящем виде демонстрировать", - добавил Сергей Митин.

Кроме того, в Нижнем Новгороде он провел выездное заседание экспертного совета при временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ, на котором обсуждались вопросы кооперации промышленных предприятий региона для создания современного отечественного оборудования и сельхозтехники.