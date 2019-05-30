Последние новости рубрики Экономика
31 мая 2019 14:53  [367] Сенатор Сергей Митин удивлен огромной номенклатурой изделий АПЗ
31 мая 2019 10:03  [358] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию участка нефтепровода Горький - Рязань-2 в Нижегородской области
30 мая 2019 13:05  [233] "В Нижегородской области построят 20 новых животноводческих комплексов", - Глеб Никитин
29 мая 2019 15:42  [438] Дума Дзержинска согласовала передачу музея пожарной охраны в безвозмездное пользование ГО ЧС еще на пять лет
29 мая 2019 09:16  [490] Проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля предложено разработать почти за 6,6 млн рублей
28 мая 2019 18:36  [474] Дзержинск направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу
27 мая 2019 14:41  [398] Первый автобус-гармошка вышел на нижегородский маршрут 27 мая
27 мая 2019 11:26  [344] Вторую очередь Центра обработки данных минфина РФ построят в Городце в I половине 2020 года
24 мая 2019 18:34  [765] Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
24 мая 2019 17:35  [264] Нижегородская область внедрит блокчейн-технологии в госуправление первая в России
Экономика

Сенатор Сергей Митин удивлен огромной номенклатурой изделий АПЗ

31 мая 2019 14:53  [367] Экономика

Фото: АПЗ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин посетил с рабочим визитом Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе визита в сопровождении генерального директора Олега Лавричева Сергей Митин осмотрел механический и сборочный цеха, а также музей истории предприятия.

"Меня поразила огромная номенклатура. Сложно управлять предприятием, которое выпускает такое количество изделий, причем многоплановых: единичные и массовые, оборонные и гражданские, в том числе медицинские. Все это говорит о большом потенциале коллектива. Конечно, поразило, что сегодня, несмотря на все сложности, предприятие развивается", - заявил он.

Особый интерес у Сергея Митина вызвала новая продукция предприятия – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, который может комплексно применяться в различных секторах агропромышленного комплекса.

"Блестящая идея – создать специализированную компанию, которая занимается новыми разработками, потому что сегодня огромная конкуренция и на рынке вооружения, и на рынке гражданской продукции. Чтобы идти вперед, надо постоянно заниматься разработками. Я почти полвека занимаюсь промышленностью, посмотрел очень много предприятий в нашей стране и за рубежом – гордость берет за земляков, сумевших создать такой завод, сохранить его в перипетиях 90-х годов и сегодня в таком блестящем виде демонстрировать", - добавил Сергей Митин.

Кроме того, в Нижнем Новгороде он провел выездное заседание экспертного совета при временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ, на котором обсуждались вопросы кооперации промышленных предприятий региона для создания современного отечественного оборудования и сельхозтехники.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph