Александр Шаронов стал лауреатом международной премии им. П.А. Столыпина Бизнес

Александр Шаронов стал лауреатом международной премии им. П.А. Столыпина Фото: Пресс-служба НБД-Банка

Председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов стал лауреатом XV международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Данная премия организована при поддержке комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России и Ассоциации российских банков.

Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны, а также за успехи и достижения, которые имели высокое значение в развитии банковской системы и укреплении экономической стабильности России.

В 2019 году Ассоциация Российских банков рекомендовала Александра Шаронова на премию в номинации "Золотой фонд финансистов России" за многолетнюю успешную работу и большой личный вклад в развитие регионального малого и среднего бизнеса. Также большую роль в выдвижении на номинацию сыграли объективные финансовые показатели работы НБД-Банка.

"Такая высокая оценка на федеральном уровне означает, что мы занимаем твердое положение на рынке и грамотно работаем со своими финансами и являемся надежным банком. И мы будем продолжать работать и развиваться, чтобы наши клиенты были довольны и успешны в своих отраслях", - отметил Александр Шаронов.

СПРАВКА:

ПАО "НБД-Банк" - межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.