Более 250 человек трудоустроились на предприятия нижегородской ОЭЗ "Кулибин" в 2025 году Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 250 человек трудоустроились на предприятия особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске в 2025 году. На данный момент на площадке введено в эксплуатацию девять предприятий.

Корпорация развития Нижегородской области – управляющая компания ОЭЗ – разработала комплексную программу кадрового обеспечения резидентов площадки. Она включает в себя анализ потребностей компаний, систему взаимодействия с образовательными учреждениями: формирование новых и корректировку действующих образовательных программ, организацию практик и стажировок студентов на базе компаний-резидентов, целевых программ обучения, реализацию карьерных и профориентационных проектов, а также перечень инструментов для оперативного закрытия вакансий.

В течение года Корпорация развития представила карьерные возможности в особой экономической зоне и актуальные вакансии резидентов более чем на 60 мероприятиях, в которых приняли участие более 5 тысяч студентов и выпускников профильных направлений подготовки. Помимо этого, для 85 студентов было организовано семь экскурсий на предприятия четырех резидентов: «РусСилика», «Компания «Хома», «Пластматика» и «Синтез Ока».

Для популяризации работы в ОЭЗ «Кулибин» в социальных сетях создано специализированное сообщество, а на сайте площадки доступен карьерный раздел, в котором потенциальные сотрудники могут ознакомиться с условиями работы в особой экономической зоне и открытыми вакансиями, учащиеся могут пройти экспресс-тесты и определить свои профессиональные предпочтения и карьерные интересы.

«Кадровая потребность резидентов ОЭЗ «Кулибин» уже превысила семь тысяч человек. Совместно с инвесторами и образовательными учреждениями региона мы ведем активную работу по привлечению на площадку как опытных специалистов, так и молодых сотрудников. В условиях кадрового дефицита особое внимание уделяем студентам, для подготовки высококвалифицированных кадров прорабатывается вопрос создания специализированных кафедр на базе ведущих вузов региона в соответствии с запросами инвесторов», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

По вопросам организации экскурсий на предприятия ОЭЗ желающие могут обратиться в дирекцию развития кадрового и образовательного потенциала инвестиционных проектов Корпорации развития Нижегородской области (тел. +7 (831) 469-03-60, terekhin@nn-invest.ru).

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. В ноябре 2025 года Правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ до 842 га за счет площадки в г. Бор. Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль. На сегодняшний день экспертный совет по развитию ОЭЗ одобрил реализацию 55 проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов рублей.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель — создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого — повышение престижа рабочих профессий.