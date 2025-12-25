Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Экономика
25 декабря 2025 18:29"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд
25 декабря 2025 16:53Нижегородским предпринимателям помогли открыть магазины на маркетплейсах
25 декабря 2025 16:52Более 250 человек трудоустроились на предприятия нижегородской ОЭЗ "Кулибин" в 2025 году
25 декабря 2025 16:50Арзамасский водоканал увеличит выработку благодаря участию в нацпроекте
25 декабря 2025 16:47Более 170 нижегородских муниципальных практик тиражированы "Фабриками перемен"
25 декабря 2025 16:46Институт демографического развития дополнил сервис "Жизненные ситуации" информацией о налоговых льготах
25 декабря 2025 16:35Путин констатировал дефицит рабочей силы на рынке труда в России
25 декабря 2025 14:58Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых "Пятерочек" в Кстове
25 декабря 2025 11:10Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде подорожали на 10,4% за год
25 декабря 2025 10:19ОМК и "МИСИС" договорились о совместной разработке новых металлургических технологий
Экономика

"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд

25 декабря 2025 18:29 Экономика
Дирекция по строительству возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд

Фото: Кира Мишина

Госучреждение "Нижегородстройзаказчик" заключило контракт с АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на проектирование и строительство двух новых корпусов для Арзамасского дома-интерната. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, конкурс был объявлен в ноябре с начальной стоимостью контракта в 1,12 млрд рублей. На эту сумму в итоге и был заключен контракт с принадлежащей региону "Дирекцией по строительству", которая стала единственным участником тендера.

Компания должна будет до ноября 2029 года построить на территории действующего дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Макарьевке два здания: жилой корпус на 200 мест, из которых 30 — одноместные комнаты повышенного комфорта, а также административно-бытовой корпус.

В административной части запланированы спортзал, сухая сауна, соляная пещера, актовый зал, компьютерный класс, библиотека и зал виртуальной реальности. 

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове.

Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
