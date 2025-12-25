"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд

Фото:
Госучреждение "Нижегородстройзаказчик" заключило контракт с АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на проектирование и строительство двух новых корпусов для Арзамасского дома-интерната. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Напомним, конкурс был объявлен в ноябре с начальной стоимостью контракта в 1,12 млрд рублей. На эту сумму в итоге и был заключен контракт с принадлежащей региону "Дирекцией по строительству", которая стала единственным участником тендера.
Компания должна будет до ноября 2029 года построить на территории действующего дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Макарьевке два здания: жилой корпус на 200 мест, из которых 30 — одноместные комнаты повышенного комфорта, а также административно-бытовой корпус.
В административной части запланированы спортзал, сухая сауна, соляная пещера, актовый зал, компьютерный класс, библиотека и зал виртуальной реальности.
Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+