Институт демографического развития дополнил сервис "Жизненные ситуации" информацией о налоговых льготах Экономика

АНО «Институт демографического развития» обновила сервис «Жизненные ситуации», добавив новые тематические схемы в раздел «Налоговые льготы». Теперь нижегородским семьям с детьми будет проще разобраться с оформлением налоговых вычетов: стандартного на детей, социального и имущественного.

Сервис «Жизненные ситуации» включает в себя алгоритм действий для поэтапного решения сложных вопросов. Благодаря инструкциям пользователь без труда разберется, какие документы подготовить для получения налогового вычета, как оформить возврат НДФЛ через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы и как проверить свое право на другие налоговые льготы и меры поддержки.

В разделе «Налоговые льготы» доступны подробные руководства о том, как получить социальный вычет на оплату лечения или приобретение лекарств как оформить имущественный вычет при покупке или строительстве жилья, как вернуть проценты по ипотечному кредиту, как получить вычет за оплату образовательных услуг.

Для удобной работы с материалами к каждому сценарию добавлены вспомогательные разделы: «Подходящие меры поддержки», «Часто задаваемые вопросы» и «Правовое регулирование» со ссылками на нормативные акты. Кроме того, предусмотрены прямые переходы к региональному «Калькулятору мер социальной поддержки» и «Справочнику льгот».

Сегодня сервис «Жизненные ситуации» включает уже девять сценариев, сгруппированных в четыре тематических раздела: «Образование и саморазвитие», «Работа и карьера родителей», «Оформление документов» и «Налоговые льготы».

«Родителям нужны удобные и понятные цифровые решения, которые экономят время и силы. Каждый новый сервис, каждая уточненная инструкция – маленький шаг к тому, чтобы семья могла сосредоточиться на воспитании детей, а не на бюрократических трудностях», – подчеркнул директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.