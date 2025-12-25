Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика

Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых "Пятерочек" в Кстове

25 декабря 2025 14:58
Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых Пятерочек в Кстове

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) добивается признания недействительными договоров аренды, заключённых ООО "Агроторг" — оператором торговой сети "Пятёрочка" — в Кстове. Об этом сообщила пресс-служба управления. 

Причина в том, что компания арендовала дополнительные торговые площади, несмотря на то, что ее доля на местном рынке уже превышала установленный законом порог в 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 14 Федерального закона №381-ФЗ, торговые сети не вправе расширяться в пределах административно-территориального образования, если их рыночная доля превышает установленный лимит. Нарушение этого ограничения может привести к снижению конкуренции и росту цен для потребителей.

УФАС подало иски в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать сделки аренды недействительными. 

В управлении добавили, что регулярно отслеживают деятельность торговых сетей на предмет соблюдения требований законодательства.

Ранее сообщалось, что перевозчика из Павлова уличили в ограничении конкуренции при закупках.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Главная  |  Архив  |  2025
Архив
