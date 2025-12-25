Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых "Пятерочек" в Кстове Экономика

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) добивается признания недействительными договоров аренды, заключённых ООО "Агроторг" — оператором торговой сети "Пятёрочка" — в Кстове. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Причина в том, что компания арендовала дополнительные торговые площади, несмотря на то, что ее доля на местном рынке уже превышала установленный законом порог в 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 14 Федерального закона №381-ФЗ, торговые сети не вправе расширяться в пределах административно-территориального образования, если их рыночная доля превышает установленный лимит. Нарушение этого ограничения может привести к снижению конкуренции и росту цен для потребителей.

УФАС подало иски в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать сделки аренды недействительными.

В управлении добавили, что регулярно отслеживают деятельность торговых сетей на предмет соблюдения требований законодательства.

