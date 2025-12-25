Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Экономика

ОМК и "МИСИС" договорились о совместной разработке новых металлургических технологий

25 декабря 2025 10:19 Экономика
омк

Фото: Вячеслав Хабаров, ОМК

Объединенная металлургическая компания и Университет науки и технологий "МИСИС" заключили соглашение о научно-техническом и стратегическом сотрудничестве на 2026-2030 годы. Документ предусматривает совместную работу над перспективными технологиями в металлургии и созданием новых продуктовых решений для различных отраслей.

Пятилетняя программа сотрудничества включает 18 направлений, связанных с контролем качества продукции и развитием производственных технологий – от выплавки стали до выпуска проката из пористых материалов. Кроме того, партнеры планируют изучить возможности применения на предприятиях ОМК роботизированных систем с машинным зрением. Ожидается, что это позволит сократить влияние человеческого фактора в технологических операциях и повысить надежность поставок.

В компании напомнили, что университет "МИСИС" является базовым вузом ОМК, сотрудничество с которым продолжается более 20 лет. Среди недавних совместных разработок – технология производства бесшовных труб с повышенной коррозионной стойкостью для нефтедобычи в сложных условиях, включая скважины с горизонтальным и наклонным бурением. За эту разработку научные коллективы ОМК и университета "МИСИС" были удостоены золотой медали на Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2025". Также партнеры продолжают совместную подготовку инженерных кадров для промышленности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ОМК
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных