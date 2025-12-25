ОМК и "МИСИС" договорились о совместной разработке новых металлургических технологий

Фото:
Объединенная металлургическая компания и Университет науки и технологий "МИСИС" заключили соглашение о научно-техническом и стратегическом сотрудничестве на 2026-2030 годы. Документ предусматривает совместную работу над перспективными технологиями в металлургии и созданием новых продуктовых решений для различных отраслей.
Пятилетняя программа сотрудничества включает 18 направлений, связанных с контролем качества продукции и развитием производственных технологий – от выплавки стали до выпуска проката из пористых материалов. Кроме того, партнеры планируют изучить возможности применения на предприятиях ОМК роботизированных систем с машинным зрением. Ожидается, что это позволит сократить влияние человеческого фактора в технологических операциях и повысить надежность поставок.
В компании напомнили, что университет "МИСИС" является базовым вузом ОМК, сотрудничество с которым продолжается более 20 лет. Среди недавних совместных разработок – технология производства бесшовных труб с повышенной коррозионной стойкостью для нефтедобычи в сложных условиях, включая скважины с горизонтальным и наклонным бурением. За эту разработку научные коллективы ОМК и университета "МИСИС" были удостоены золотой медали на Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2025". Также партнеры продолжают совместную подготовку инженерных кадров для промышленности.
