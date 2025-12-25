Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Путин констатировал дефицит рабочей силы на рынке труда в России

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета в Кремле, обратил внимание на серьёзные проблемы на рынке труда. По его словам, в стране наблюдается острый дефицит рабочей силы, что создаёт трудности для экономики. Об этом сообщил 360.ru.

Особенно сложная ситуация складывается в ключевых отраслях, где спрос на квалифицированных специалистов значительно превышает их предложение. Это может замедлить развитие этих секторов и повлиять на общий экономический рост.

В качестве позитивного момента Путин отметил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума. В прошлом году он составлял 2,5%, а в текущем снизился до 2,2%. Президент высоко оценил этот показатель, подчеркнув, что низкий уровень безработицы свидетельствует о стабильной занятости и экономическом благополучии граждан.

Кроме того, Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Указ о проведении этого года уже подписан, что говорит о намерении укрепить межнациональное согласие и культурное взаимодействие в стране.

Также президент упомянул о снижении инфляции, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан и создания благоприятных условий для бизнеса.

Как сообщалось ранее, более 140 тысяч нижегородцев искали новую работу этой осенью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Владимир Путин Работа Трудоустройство
