Путин констатировал дефицит рабочей силы на рынке труда в России

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета в Кремле, обратил внимание на серьёзные проблемы на рынке труда. По его словам, в стране наблюдается острый дефицит рабочей силы, что создаёт трудности для экономики. Об этом сообщил 360.ru.
Особенно сложная ситуация складывается в ключевых отраслях, где спрос на квалифицированных специалистов значительно превышает их предложение. Это может замедлить развитие этих секторов и повлиять на общий экономический рост.
В качестве позитивного момента Путин отметил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума. В прошлом году он составлял 2,5%, а в текущем снизился до 2,2%. Президент высоко оценил этот показатель, подчеркнув, что низкий уровень безработицы свидетельствует о стабильной занятости и экономическом благополучии граждан.
Кроме того, Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Указ о проведении этого года уже подписан, что говорит о намерении укрепить межнациональное согласие и культурное взаимодействие в стране.
Также президент упомянул о снижении инфляции, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан и создания благоприятных условий для бизнеса.
