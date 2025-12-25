Арзамасский водоканал увеличит выработку благодаря участию в нацпроекте Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала ООО «Арзамасский водоканал» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

Компания осуществляет широкий спектр деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс обслуживания и содержания канализационных насосных станций в системе водоотведения. Доля потока в выручке компании составляет почти 40%.

«Специалисты РЦК совместно с командой предприятия проанализировали процессы на производственной площадке и выявили 16 «узких мест», среди которых: трудоемкий процесс чистки канализационных насосных станций, отсутствие системы сбора мусора и дублирование журнала фиксации выполненных работ в электронном и бумажном виде. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного потока позволит увеличить выработку на 24 процента к моменту завершения проекта», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют семь компаний в сфере коммунальных услуг.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 306 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.