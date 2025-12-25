Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 декабря 2025 16:53Нижегородским предпринимателям помогли открыть магазины на маркетплейсах
25 декабря 2025 16:52Более 250 человек трудоустроились на предприятия нижегородской ОЭЗ "Кулибин" в 2025 году
25 декабря 2025 16:50Арзамасский водоканал увеличит выработку благодаря участию в нацпроекте
25 декабря 2025 16:47Более 170 нижегородских муниципальных практик тиражированы "Фабриками перемен"
25 декабря 2025 16:46Институт демографического развития дополнил сервис "Жизненные ситуации" информацией о налоговых льготах
25 декабря 2025 16:35Путин констатировал дефицит рабочей силы на рынке труда в России
25 декабря 2025 14:58Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых "Пятерочек" в Кстове
25 декабря 2025 11:10Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде подорожали на 10,4% за год
25 декабря 2025 10:19ОМК и "МИСИС" договорились о совместной разработке новых металлургических технологий
24 декабря 2025 17:13Штрафы для застройщиков за срыв сдачи объектов вернут с 2026 года
Экономика

Арзамасский водоканал увеличит выработку благодаря участию в нацпроекте

25 декабря 2025 16:50 Экономика
Арзамасский водоканал увеличит выработку благодаря участию в нацпроекте

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала ООО «Арзамасский водоканал» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

Компания осуществляет широкий спектр деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс обслуживания и содержания канализационных насосных станций в системе водоотведения. Доля потока в выручке компании составляет почти 40%.

«Специалисты РЦК совместно с командой предприятия проанализировали процессы на производственной площадке и выявили 16 «узких мест», среди которых: трудоемкий процесс чистки канализационных насосных станций, отсутствие системы сбора мусора и дублирование журнала фиксации выполненных работ в электронном и бумажном виде. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного потока позволит увеличить выработку на 24 процента к моменту завершения проекта», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют семь компаний в сфере коммунальных услуг.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 306 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных