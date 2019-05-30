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Бизнес

Нижний Новгород и Китай станут развивать совместный туризм

31 мая 2019 17:08  [352] Бизнес
Владимир Панов и г-жа Лин Юнь

Владимир Панов и г-жа Лин Юнь

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и Китай станут развивать совместный туризм. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и китайским Хэфэй подписали главы городов Владимир Панов и г-жа Лин Юнь.

При подписании соглашения г-жа Лин Юнь сказала, что документ позволит "развивать сотрудничество в торговле и гуманитарной сфере".

"Наши страны и народы уже стали партнерами. Сегодня благодаря подписанию соглашения с городом Хэфэй у нас есть все возможности для динамичного развития наших взаимоотношений", – отметил Владимир Панов, выразив надежду, что сотрудничество позволит обменяться опытом и поделиться успешными практиками.

"В рамках нашего сотрудничества мы планируем установить прямые контакты между туроператорами Нижнего Новгорода и Хэфэея", - сказал в свою очередь и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко.

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