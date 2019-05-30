Владимир Панов и г-жа Лин Юнь
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Нижний Новгород и Китай станут развивать совместный туризм. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и китайским Хэфэй подписали главы городов Владимир Панов и г-жа Лин Юнь.
При подписании соглашения г-жа Лин Юнь сказала, что документ позволит "развивать сотрудничество в торговле и гуманитарной сфере".
"Наши страны и народы уже стали партнерами. Сегодня благодаря подписанию соглашения с городом Хэфэй у нас есть все возможности для динамичного развития наших взаимоотношений", – отметил Владимир Панов, выразив надежду, что сотрудничество позволит обменяться опытом и поделиться успешными практиками.
"В рамках нашего сотрудничества мы планируем установить прямые контакты между туроператорами Нижнего Новгорода и Хэфэея", - сказал в свою очередь и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко.
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