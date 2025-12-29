Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
29 декабря 2025 13:00Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
27 декабря 2025 16:41Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете
27 декабря 2025 13:03Нижегородские власти прокомментировали ситуацию на Починковском конезаводе
27 декабря 2025 11:10"Красное Сормово" проводит ходовые испытания нового сухогруза на Волге
27 декабря 2025 10:42Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности
26 декабря 2025 18:15Инфляция снизилась до 6,5% за ноябрь в Нижегородской области
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
26 декабря 2025 14:48Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона
Экономика

Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%

29 декабря 2025 14:53 Экономика
Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%

В 2025 году в Нижегородской области заметно сократилось количество проверок, проводимых региональными и муниципальными надзорными органами. По данным министерства экономического развития и инвестиций, таких мероприятий стало меньше на 12,5% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с этим на 20% снизилось и число выявленных нарушений. 

Министр Денис Исмагилов объяснил это тем, что теперь надзорные органы работают по принципу риск-ориентированного подхода: проверяют в первую очередь те компании, где действительно есть вероятность нарушений. По его словам, такой подход помогает не мешать тем, кто работает честно, а сосредоточиться на тех, кто действительно нарушает правила. В результате, считает он, и нарушений становится меньше.

Региональное минэкономразвития провело опрос среди предпринимателей. Он показал, что в 2025 году в среднем на одного бизнесмена приходится всего 0,2 проверки. В 2024 году этот показатель составлял 0,7. При этом большинство участников отметили, что сами проверки стали проще и понятнее, а их проведение почти не мешает работе.

Также вырос уровень удовлетворённости бизнесменов работой проверяющих — в этом году он составил 1,7 балла из 2 возможных, что немного выше прошлогоднего результата (1,6 балла).

Напомним, что с 2025 года меры по поддержке предпринимательства реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", запущенного по поручению президента России.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в сфере бизнеса в Нижегородской области в 2025 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Минэкономразвития
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 18:27Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
24 ноября 2025 10:02Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных