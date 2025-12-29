Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5% Экономика

В 2025 году в Нижегородской области заметно сократилось количество проверок, проводимых региональными и муниципальными надзорными органами. По данным министерства экономического развития и инвестиций, таких мероприятий стало меньше на 12,5% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с этим на 20% снизилось и число выявленных нарушений.

Министр Денис Исмагилов объяснил это тем, что теперь надзорные органы работают по принципу риск-ориентированного подхода: проверяют в первую очередь те компании, где действительно есть вероятность нарушений. По его словам, такой подход помогает не мешать тем, кто работает честно, а сосредоточиться на тех, кто действительно нарушает правила. В результате, считает он, и нарушений становится меньше.

Региональное минэкономразвития провело опрос среди предпринимателей. Он показал, что в 2025 году в среднем на одного бизнесмена приходится всего 0,2 проверки. В 2024 году этот показатель составлял 0,7. При этом большинство участников отметили, что сами проверки стали проще и понятнее, а их проведение почти не мешает работе.

Также вырос уровень удовлетворённости бизнесменов работой проверяющих — в этом году он составил 1,7 балла из 2 возможных, что немного выше прошлогоднего результата (1,6 балла).

Напомним, что с 2025 года меры по поддержке предпринимательства реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", запущенного по поручению президента России.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в сфере бизнеса в Нижегородской области в 2025 году.