Последние новости рубрики Политика
03 июня 2019 17:44  [153] Дмитрий Беляков назначен на должность директора МУП "Комбинат питания" Дзержинска
31 мая 2019 18:22  [303] Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Дзержинска
31 мая 2019 15:41  [594] "Нижегородские механизмы стимулирования экономики дают свой положительный результат", - Олег Лавричев
31 мая 2019 14:47  [388] "Нижегородское правительство под руководством Глеба Никитина принципиально изменило подход к работе АПК", - Игорь Тюрин
31 мая 2019 13:26  [423] "Озвучивая планы, губернатор подчеркнул, что задача стоит в достижении конкретных социальных результатов", – Александр Табачников
31 мая 2019 10:46  [335] Игорь Носов возглавил подгруппу "Цифровые технологии управления бюджетом" Госсовета РФ
31 мая 2019 10:10  [388] "У губернатора есть представление о социальных "болячках" региона и четкое понимание, как с ними работать", - Александр Шаронов
31 мая 2019 09:57  [389] По итогам первого квартала 2019 года товарооборот Нижегородской области с Китаем вырос на 31%, - Глеб Никитин
30 мая 2019 17:41  [417] "Губернатор нацелил депутатов не останавливаться на достигнутом, работая для развития региона", - Ольга Щетинина
30 мая 2019 17:20  [464] Госдума единогласно приняла в I чтении законопроект об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов
Политика

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Дзержинска

31 мая 2019 18:22  [303] Политика

Глава города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков подписал заявления об увольнении начальника правового управления Алексея Карпова и директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Марии Первушкиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До назначения новых руководителей исполнять обязанности начальника правового управления будет заместитель начальника Наталья Киселева, а обязанности директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Лищенер.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph