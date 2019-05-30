Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Дзержинска

Глава города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков подписал заявления об увольнении начальника правового управления Алексея Карпова и директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Марии Первушкиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
До назначения новых руководителей исполнять обязанности начальника правового управления будет заместитель начальника Наталья Киселева, а обязанности директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Лищенер.
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