Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Дзержинска Политика

Глава города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков подписал заявления об увольнении начальника правового управления Алексея Карпова и директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Марии Первушкиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До назначения новых руководителей исполнять обязанности начальника правового управления будет заместитель начальника Наталья Киселева, а обязанности директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Лищенер.