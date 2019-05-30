Дмитрий Беляков назначен на должность директора МУП "Комбинат питания" Дзержинска Политика

Дмитрий Беляков Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Глава города Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение о назначении с 3 июня Дмитрия Белякова на должность директора МУП "Комбинат питания". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дмитрий Беляков родился в д. Зимницы Владимирской области.

Дмитрий Беляков в 2003 году окончил ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет" по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" (квалификация – инженер). Ранее работал на инженерных и технических должностях, у него также есть опыт работы на должностях руководителя высшего и среднего звена в муниципальных предприятиях и государственных бюджетных учреждениях Москвы и Нижнего Новгорода.

Женат, воспитывает сына и дочь.