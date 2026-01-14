Анатолий Агеев назначен новым гендиректором ГУММиД Политика

Руководителем "Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" (ГУММиД) назначен Анатолий Агеев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Новый руководитель имеет профильное образование — он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Мосты и тоннели".

"Анатолий Агеев имеет большой опыт работы в строительной отрасли, в том числе метростроении, работал в компаниях, специализирующихся на данном профиле", - отметили в мэрии.

Напомним, бывшего главу МКУ "ГУММиД" Андрея Левдикова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в мае 2025 года. Сейчас он находится в СИЗО.