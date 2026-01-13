Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода Политика

Фото: Александр Воложанин

На ближайшем заседании нижегородской думы, которое состоится 14 января, депутаты рассмотрят вопрос о передаче в городское ведение имущества и функций ряда муниципальных организаций, ранее подчинявшихся Кстовскому району.

Соответствующий проект решения размещён на сайте муниципального парламента. В случае его одобрения, четыре кстовских учреждения официально перейдут под управление администрации Нижнего Новгорода.

В перечень передаваемых структур входят местная администрация, департамент образования, а также управления сельского хозяйства и территориального развития.

Согласно пояснительным материалам, процесс реорганизации в форме присоединения одного юридического лица к другому стартовал ещё 7 октября 2025 года. При этом проект решения не требует прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Напомним, после объединения Кстовского района с Нижним Новгородом главой новой административной единицы стал Иван Уланов.

Также сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода увеличили после объединения с Кстовом.