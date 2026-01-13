Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода

Фото:
На ближайшем заседании нижегородской думы, которое состоится 14 января, депутаты рассмотрят вопрос о передаче в городское ведение имущества и функций ряда муниципальных организаций, ранее подчинявшихся Кстовскому району.
Соответствующий проект решения размещён на сайте муниципального парламента. В случае его одобрения, четыре кстовских учреждения официально перейдут под управление администрации Нижнего Новгорода.
В перечень передаваемых структур входят местная администрация, департамент образования, а также управления сельского хозяйства и территориального развития.
Согласно пояснительным материалам, процесс реорганизации в форме присоединения одного юридического лица к другому стартовал ещё 7 октября 2025 года. При этом проект решения не требует прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.
Напомним, после объединения Кстовского района с Нижним Новгородом главой новой административной единицы стал Иван Уланов.
Также сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода увеличили после объединения с Кстовом.
