Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 января 2026 17:58Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в Telegram
13 января 2026 17:45Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода
13 января 2026 11:15Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года
09 января 2026 12:18Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине
05 января 2026 15:59Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
02 января 2026 10:54В США предсказали жесткий ответ России на удар по резиденции Путина
31 декабря 2025 16:01Марат Фатхуллин покидает пост главы департамента цифровой трансформации
30 декабря 2025 18:31Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
Политика

Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода

13 января 2026 17:45 Политика
Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

На ближайшем заседании нижегородской думы, которое состоится 14 января, депутаты рассмотрят вопрос о передаче в городское ведение имущества и функций ряда муниципальных организаций, ранее подчинявшихся Кстовскому району.

Соответствующий проект решения размещён на сайте муниципального парламента. В случае его одобрения, четыре кстовских учреждения официально перейдут под управление администрации Нижнего Новгорода.

В перечень передаваемых структур входят местная администрация, департамент образования, а также управления сельского хозяйства и территориального развития.

Согласно пояснительным материалам, процесс реорганизации в форме присоединения одного юридического лица к другому стартовал ещё 7 октября 2025 года. При этом проект решения не требует прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Напомним, после объединения Кстовского района с Нижним Новгородом главой новой административной единицы стал Иван Уланов.

Также сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода увеличили после объединения с Кстовом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Кстово Муниципальные предприятия
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
16 декабря 2025 07:00Власти утвердили новый план развития Кстовского района
01 декабря 2025 11:48Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных