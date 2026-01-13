Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в Telegram Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 7-е место в Telegram-рейтинге глав регионов России по итогам 2025 года, собрав 198 725 упоминаний в русскоязычных Telegram-каналах. Об этом говорится в исследовании, подготовленном AI-аналитическим центром "Г.У.Р.У.".

По сравнению с 2024 годом, когда Никитин занимал 8-ю строчку с 84 тысячами упоминаний, он значительно улучшил свои позиции, более чем вдвое увеличив свой медиапоказатель. Эксперты отметили его в числе главных информационных трендов года, в частности — за создание первого в России регионального министерства демографии и развития человеческого капитала.

В декабре 2025 года Никитин получил 11 461 упоминание и занял 15-е место по месячному охвату. Среди ключевых инфоповодов декабря — участие губернатора в международной поездке в Узбекистан, где он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также его встреча с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Дополнительное внимание Telegram-сообщества привлекли успехи региона: Нижегородская область получила премию "Гордость Донбасса" в номинации "Социальный партнер", волонтёры региона были отмечены в номинации "Волонтер года", а нижегородская биеннале экологического искусства (0+) стала лауреатом Russian Creative Awards как "Креативное событие года".

Персональный Telegram-канал Глеба Никитина (@glebnikitin_nn) по итогам декабря занял 26-е место в федеральном рейтинге по числу подписчиков — 50 965.

Среди федеральных Telegram-каналов, активно упоминавших губернатора, аналитическая нейросеть выделила: РБК. Новости. Главное, The Экономист, Выпускайте КракенаZ!, Оперативные сводки и СИЛОВИКИ.

Напомним, по итогам ноября 2025 года Глеб Никитин также входил в топ-10 самых упоминаемых в Telegram глав регионов РФ.