Дом связи освободили для нижегородского правительства на 70%

Власти Нижегородской области продолжают реализацию плана по переносу регионального правительства в здание Дома связи на площади Горького.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в минимущества региона, освобождение помещений проходит поэтапно. На данный момент освободили около 70% площадей.
Передача оставшихся помещений намечена на вторую половину 2026 года. В министерстве уточнили, что сейчас идет активная проработка вариантов размещения исполнительных органов власти и подведомственных учреждений в новом здании.
Напомним, впервые о планах разместить подразделения правительства Нижегородской области в Доме связи на площади Горького стало известно в январе 2025 года. Тогда отмечалось, что конкретный перечень ведомств будет уточняться.
Ранее сообщалось, что сдача Дома правительства в Нижегородском кремле намечена на первый квартал 2026 года.
