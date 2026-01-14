Дом связи освободили для нижегородского правительства на 70%

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
14 января 2026 12:33 Политика
Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижегородской области продолжают реализацию плана по переносу регионального правительства в здание Дома связи на площади Горького.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в минимущества региона, освобождение помещений проходит поэтапно. На данный момент освободили около 70% площадей.

Передача оставшихся помещений намечена на вторую половину 2026 года. В министерстве уточнили, что сейчас идет активная проработка вариантов размещения исполнительных органов власти и подведомственных учреждений в новом здании.

Напомним, впервые о планах разместить подразделения правительства Нижегородской области в Доме связи на площади Горького стало известно в январе 2025 года. Тогда отмечалось, что конкретный перечень ведомств будет уточняться.

Ранее сообщалось, что сдача Дома правительства в Нижегородском кремле намечена на первый квартал 2026 года.

Имущество Министерства Правительство Нижегородской области
