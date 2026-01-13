Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года Политика

Ввод здания Дома правительства в Нижнем Новгороде запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами регионального правительства.

По данным управделами, сейчас на объекте продолжается приемка выполненных строительных работ. В начале 2026 года планируется завершить пуско-наладочные мероприятия и подготовить здание к итоговой проверке перед официальной сдачей в эксплуатацию. Сама проверка запланирована на первый квартал.

Отметим, что на завершение строительства в 2025 году было выделено 146,5 млн рублей.

Возведение Дома правительства в нижегородском кремле началось еще в 2006 году. Изначально проект планировали завершить к 2023 году, однако сроки неоднократно переносились из-за нехватки финансирования. Впоследствии проект был пересмотрен: в 2018 году завершили третий блок, в 2020-м — второй. В настоящее время продолжаются работы над первым блоком.

Также ранее стало известно, что нижегородская мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи".