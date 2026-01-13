Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 января 2026 11:15Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года
09 января 2026 12:18Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине
05 января 2026 15:59Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
02 января 2026 10:54В США предсказали жесткий ответ России на удар по резиденции Путина
31 декабря 2025 16:01Марат Фатхуллин покидает пост главы департамента цифровой трансформации
30 декабря 2025 18:31Шалабаев высказался о возможном присоединении Бора к Нижнем Новгороду
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
Политика

Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года

13 января 2026 11:15 Политика
Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года

Ввод здания Дома правительства в Нижнем Новгороде запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами регионального правительства. 

По данным управделами, сейчас на объекте продолжается приемка выполненных строительных работ. В начале 2026 года планируется завершить пуско-наладочные мероприятия и подготовить здание к итоговой проверке перед официальной сдачей в эксплуатацию. Сама проверка запланирована на первый квартал.

Отметим, что на завершение строительства в 2025 году было выделено 146,5 млн рублей.

Возведение Дома правительства в нижегородском кремле началось еще в 2006 году. Изначально проект планировали завершить к 2023 году, однако сроки неоднократно переносились из-за нехватки финансирования. Впоследствии проект был пересмотрен: в 2018 году завершили третий блок, в 2020-м — второй. В настоящее время продолжаются работы над первым блоком.

Также ранее стало известно, что нижегородская мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Правительство Нижегородской области Строительство
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
27 октября 2025 15:54Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных