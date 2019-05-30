Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня Общество

Заседание экспертного совета проекта Команда 800 Фото: Юлия Горшкова

Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В состав совета вошли 48 человек. По шесть экспертов предложили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Законодательное собрание региона, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, областная Общественная палата и региональный минкульт. Еще 18 человек выбрали сами нижегородцы на портале "Команда Правительства". На подачу заявок в эксперты отводилось 800 часов, затем 21 день длилось голосование. Заявки подавались по шести функциональным направлениям. В экспертный совет вошли по три лидера голосования в каждом. Теперь им предстоит оценивать проекты, которые нижегородцы присылают на портал.

"Мы конечно предполагали, что нижегородцы заинтересуются проектом, но не ожидали, что вовлеченность окажется такой большой. Сейчас на портале "Команда 800" уже больше 210 идей и проектов. Экспертам предстоит выбрать из них самые достойные. Это непросто. Но я попросил их оценивать проекты беспристрастно и в интересах города", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

На первом заседании его участники выбрали председателя экспертного совета. Им стала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. Заместителем председателя эксперты выбрали Александра Серикова.

"Нам придется делать серьезный выбор. Фактически от него зависит, какое наследие мы оставим после 2021 года", - сказала Ольга Щетинина. "Важно, что в рамках финансирования подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода есть средства на проекты, которые будут реализованы по инициативам граждан", - добавила она.

Экспертов разделили по шести направлениям: "городская среда", "медиапроекты/кино", "цифровые технологии", "туризм", "событийная программа", "просвещение". Сейчас они могут выбрать еще одну функциональную группу, где также будут иметь право голоса. Для обсуждения проектов рабочие группы будут собираться не реже одного раза в месяц, но если возникнет необходимость - то чаще. Проект, получивший одобрение экспертов, направляется на рассмотрение рабочей группы при правительстве Нижегородской области.

Одобренные инициативы могут быть реализованы тремя способами:

1.Реализация проектным офисом "Центр 800". В этом случае проект включается в событийный план в рамках основной деятельности по подготовке к юбилею города и полностью реализуется проектным офисом.

2.Организационная поддержка. Реализация проекта в рамках событийного плана при поддержке проектным офисом с привлечением автора в качестве соорганизатора.

3.Грантовая поддержка.

Напомним, 27 марта 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске проекта "Команда 800". Его главная задача – вовлечь жителей Нижнего Новгорода в подготовку к празднованию 800-летия города. Каждый нижегородец может предложить свою идею по развитию Нижнего Новгорода. Для этого на портале есть два варианта: "Идея 800" и "Проект 800". Главное их различие – степень проработки. Если "Идея 800" - это тезисное описание сути инициативы, то "Проект 800" - это детально проработанное предложение с четкой целью и задачей.

Как сообщалось ранее, 22 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О праздновании 800-летия основания города Нижнего Новгорода". Юбилей города отмечается в 2021 году.