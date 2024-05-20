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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" переходит на летний режим работы

20 мая 2024 15:02  [69] Общество

Фото: Теплоэнерго

Нижегородское АО " Теплоэнерго" с 20 мая переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.

Постановление об окончании отопительного периода подписано в администрации Нижнего Новгорода и является обязательным для всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, которые должны оперативно провести комплекс мероприятий по прекращению подачи теплоносителя в дома, учреждения и прочие отапливаемые объекты.

Напомним, отопительный сезон 2023-2024 года начался 28 сентября 2023 года и завершился 25 апреля 2024 года. Однако в связи с аномальным похолоданием, 7 мая было принято решение о возобновлении отопительного периода, который завершился сегодня, 20 мая. 

С завершением отопительного периода на теплосетевом комплексе АО "Теплоэнерго" начинается регламентные профилактические работы в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

В соответствии со скорректированными графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев будет планово отключаться горячее водоснабжение. Это необходимо для проведения ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

Обновленный график плановых отключений горячей воды будет доступен на главной странице сайта АО "Теплоэнерго" - teploenergo-nn.ru в течение суток. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители могут увидеть периоды отключения горячей воды в их доме.

Напомним, АО "Теплоэнерго" обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

Если адреса вашего дома нет в списке сервиса "График отключений горячей воды", вероятно, АО "Теплоэнерго" не является вашей ресурсоснабжающей организацией. Также обращаем внимание на то, что графики отключений могут корректироваться.

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Теги:
Теплоэнерго
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