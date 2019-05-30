Нижегордцам хотят предоставить перерасчет за вывоз ТКО в случае отсутствия человека дома Общество

Фото: Аслександр Воложанин

Правительство Нижегородской области подготовило предложения о возможности предоставления пересчета платы за вывоз ТКО в случае отсутствия человека дома. Такую информацию озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках "нулевого" дня Петербургского международного экономического форума.

В рамках сессии эксперты обсудили, как субъекты РФ перешли на новую систему обращения с отходами, а также какие задачи предстоит решить властям в этом направлении. Среди регионов-лидеров, где реформа проходит наиболее гладко, была отмечена Нижегородская область.

Глеб Никитин сообщил собравшимся, что сейчас в Нижегородской области уже создано пять современных мусоросортировочных комплексов и в ближайшее время планируется построить еще три. Он также сказал, что в 2018 году в регионе открылся самый большой в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 470 тысяч тонн, который посетили министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

Губернатор также сказал, что в рамках заседаний рабочей группы Госсовета по направлению "Экология" были выявлены пробелы в законодательстве, которые необходимо решить в ближайшее время.

"Например, мы считаем, что необходимо предусмотреть возможность пересчета платы за вывоз ТКО в случае отсутствия собственника в объекте жилого фонда. Сейчас этот вопрос не урегулирован, мы соответствующее предложение подготовили. Надеюсь, что вопрос будет решен достаточно быстро", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область также готова поделиться положительным опытом по борьбе с выставлением завышенной платы за вывоз ТКО.

"Начиная с осени 2018 года мы провели титаническую работу, понимая, что риск возникновения двойных платежей возможен. У нас в регионе 45 тысяч многоквартирных домов, и мы практически в разрезе каждого из них запросили документально подтвержденную информацию об объеме расходов на вывоз мусора, которую несли домоуправляющие компании и ТСЖ. Эта услуга не была отдельно выделена, она была внутри строки "содержание жилья". И только в ноябре-декабре управляющие компании начали пытаться ее выделить, причем некорректно выставляя стоимость. Мы эти случаи выявили и провели разъяснительную работу. Где-то рассказывали о санкциях. И на данный момент нам поступило 85 жалоб от нижегородцев. Было проведено 53 проверки, выявлено и подтверждено 11 случаев, где плата была выставлена некорректно. По каждому случаю вынесли предписания и домоуправляющие компании, ТСЖ исправили допущенные нарушения", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, рабочая группа при Государственном совете РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой является губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сформировала более 40 предложений по внесению изменений в нормативно правовые акты, регулирующие сферу обращения с ТКО.

Реализация национального проекта "Экология" началась в России с 2019 года.