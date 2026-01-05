Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Балахнинском округе Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В поселке Гидроторф Балахнинского муниципального округа с Новым годом поздравили детей участников СВО. Организатором мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия».

«Ребята должны чувствовать нашу поддержку, поддержку страны. Детям очень нужны положительные эмоции, особенно в такой сложной ситуации, когда их отцы не могут быть рядом с ними. Эта акция – наш душевный посыл, наша попытка подарить ребятам немного новогодний радости», – поделился и заместитель председателя фракции партии «Единая Россия» Балахнинского муниципального округа Владимир Гунько.

Для детей была организована интерактивная программа. Школьники играли с Дедом Морозом и Снегурочкой, отгадывали загадки и водили хоровод. Кульминацией праздника стало вручение сладких подарков.

«Получить сладкий подарок всегда приятно! Очень рады, что нас пригласили и подарили такое отличное новогоднее настроение», – поделился участник мероприятия.

В этом году акция проходит впервые, однако организаторы намерены сделать её традиционной.

«В праздничные дни важно, чтобы дети, чьи отцы находятся на передовой, чувствовали нашу поддержку. Такие мероприятия — не просто добрая акция, а наш моральный долг. Это новогоднее чудо станет для детей частичкой радости и тепла, в которых они сейчас особенно нуждаются», – отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.